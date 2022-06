Az uncia.info írását változtatás nélkül közöljük.

A Matchroom Boxing vezetője, Eddie Hearn ötödik alkalommal népszerűsíti Canelo Alvarez mérkőzését, amikor a bajnok Gennadiy Golovkin ellen lép ringbe szeptember 17-én a Las Vegas-i T-Mobile Arénában.

A trilógia évek óta a levegőben lóg. Alvarez és Golovkint 2017-ben döntetlent ért el, majd 2018-ban megosztott pontozással nyert Canelo. Két szoros és mondhatni vitatott eredményt követően a harcosok évek óta először találkoznak egymással, június 24-én egy promóciós sajtótájékoztatón Los Angelesben és június 27-én New Yorkban.

Mindeközben egy másik nagy csata, az Errol Spence Jr. és Terence Crawford közötti mérkőzés is lassan hivatalos lesz. Hearn a közelmúltban magára haragította Bob Arum, Leonard Ellerbe és Lou DiBella promóterek haragját, amiért olyan eseményekről és harcosokról beszélt, akiket nem reklámoz. Ennek ellenére most is felhozta, hogy szerinte az év legnagyobb küzdelmét népszerűsíti, függetlenül a két másik sztár esetleges összecsapásától.

„A Spence-Crawford egy nagyszerű küzdelem, de bárki, akinek van esze, tudja, hogy a Canelo vs GGG mérföldekkel nagyobb csata. Egy régi nagy rajongó, már biztosan nagyon várja a Spence-Crawford meccset. De ha a médiafigyelemről, a fizetős számokról, a nézettségről, a globális elérésről akarunk beszélni, akkor meg sem közelítik Canelóékat. Tízszer akkora bevétele lesz a Canelo-Golovkinnak mérkőzésnek, mint Spence-Crawfordnak” – mondta Hearn az IFL TV-nek.

Borítókép és fotók: Al Bello/Getty Images