A négy hónappal ezelőtti összecsapásuk gyakorlatilag megismétlődött, és a 23 éves Haney 12 menet alatt összezúzta Kambosost és a teltházas Rod Laver Arénában (Melbourne, Ausztrália) megtartotta bajnoki címeit.

Haney gyorsasága és bokszolói IQ-ja ismét túl sok volt Kambosos számára. Ráadásul Haney, talán tekintettel néhány kritikusára, akik szerint túlságosan biztosra megy a ringben, másodszorra még többet tett a siker érdekében, amelyek miatt Kambosos a meccs végére vérben úszott.

A bírók egyhangúlag döntöttek, mindhárom pontozólapon a Las Vegas-i illetőségű Haney-nek adták a győzelmet, 119-109, 118-110 és 118-110 arányban. Ha csak a pontozókártyák alapján nézzük, Haney még egyoldalúbb győzelmet aratott az ausztrál Kambosos ellen, mint a júliusi első mérkőzésükön. Akkor két bíró 116-112-re értékelte a mérkőzést Haney javára, míg a másik bíró 118-110-re. Haney első mérkőzésen mutatott dominanciája látszólag feleslegessé tette a visszavágót, de Kambososnak joga volt arra hivatkozni, amit gyorsan meg is tett.

„Bementem a ringbe és szerettem volna, megmutatni mik vannak az arzenálomban. Apám azt akarta, hogy többet dobjam a horgot, de úgy éreztem, hogy a jobb kezem az, ami megnyerte nekem a ma esti meccset” – mondta Haney.

Kezdetben úgy tűnt, hogy Kambosos beváltja ígéretét, miszerint agresszívebben fog küzdeni Haney ellen. És így is tett, legalábbis a nyitó menetben, ahol Kambosos nem vesztegette az időt, hogy megpróbáljon közel kerülni megfoghatatlan ellenfeléhez. De Kambosos, aki ortodox bunyós, úgy tűnt, hogy néhány furcsa mozdulatot is tesz, például állást vált. Ennek következtében könnyű célponttá tette őt Haney jobbkezei előtt.

„Igen, egy balkezes ellen a jobb kéz mindig a helyén van, és ez történt. Ő egy harcos. Le a kalappal George Kambosos előtt."



Az első találkozóval ellentétben a visszavágónak nagyobb volt a szórakoztató értéke. A kilencedik menetben tűzharc tört ki, mindkét bunyós tiszta ütéseket váltott egymással. Az utolsó szó azonban Haney-é volt, aki a 10. menetben már-már úgy tűnt, hogy kiüti ellenfelét.

„Mindenképpen fel kellene kerülnöm a pound-for-pound ranglistára. Az első meccsen azt mondták, hogy csak egy ütésfajtám van, ma megmutattam a jobb kezem. Megmutattam a sokoldalúságomat. Kétszer is eljöttem Ausztráliába, és kétszer is megvertem a szülővárosában. Határozottan megérdemlem, hogy ott legyek a pound for pound ranglistán."

Arra a kérdésre, hogy Vaszilij Lomachenko és Gervonta Davis ellen szeretne-e legközelebb bokszolni, Haney tartózkodott attól, hogy konkrét bunyósokat nevezzen meg.

„Ember, minden ellenfelet mérlegelünk. Nem számít, ki az. A világ legjobb bunyósai ellen akarunk bunyózni. Úgy gondolom, hogy én vagyok a világ legjobbja. Bárki is lesz a következő, jöhet.”

Borítókép: Mikey Williams/Top Rank Inc a Getty Images