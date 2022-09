Eredetileg úgy volt, hogy a UFC 279-en Khamzat Chimaev – Nate Diaz, Li – Tony Ferguson és Kevin Holland – Rodriguez mérkőzéseket láthatunk. Végül azonban Chimaev nem tudta hozni a súlyt, így Diaz Fergusonnal, míg Chimaev Hollanddal mérkőzött meg.

Ez lehetőséget adott Nate-nek, hogy egy sokkal kiegyensúlyozottabb ellenféllel búcsúzzon a UFC-től, amit ki is használt, és a negyedik menetben egy guillotine-fojtással meg is nyerte a mérkőzést. A rajongók természetesen ünneplik a legendát, de a főmérkőzés nem volt túl nagy hatással Khamzatra.

„Kár, hogy nem volt lehetőségem megküzdeni vele, de ha arra a meccsre került volna sor, ott helyben megöltem volna. Börtönben végeztem volna, úgyhogy azt hiszem, végül is boldognak kell lennem. Mit is mondhatnék? A Diaz vs Ferguson meccs azonban nem is volt igazi küzdelem. Te magad is láttad. Így harcolsz? Így bokszolsz, rúgsz és birkózol? Mindketten öregemberek. Fiatal gyilkos vagyok. Kevin Holland nagyon erős. Sokkal jobb, mint Diaz. Ha Diaz ellen harcolna, megölné. Az első menetben könnyedén megállítottam. Diaz hálát adhat az égnek, hogy nem velem kellett megküzdenie" - reagált Chimaev a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón.

A cikk folytatásáért kattints a képre.

Borítókép és fotók: Jeff Bottari/Zuffa LLC