George Foreman szerint Joe Louis minden idők legjobb ökölvívója, pont ezért listája élén is ő szerepel.

Foreman - akit szintén minden idők legnagyobb bokszolójának tartanak -, a második helyre Rocky Marcianót tette.

A legendás John L Sullivan és Jack Johnson Foreman rangsorában a harmadik illetve a negyeidk helyre fért fel. A boksz történetének ikonikus alakja, Muhammad Ali meglepetésre csak az ötödik a rangsorban.

Foreman összecsapott Alival a történelmi Rumble-ban a dzsungelharcban 1974-ben, így személyes tapasztalatokra is hivatkozhat. A 71 éves legenda mindennek ellenére elismeri és dícséri Ali teljesítményét, emellett nagy tisztelettel beszél róla.

A további sorrend: Floyd Patterson, Lennox Lewis és Mike Tyson. Evander Holyfield, akit Lewis és Tyson is a legkeményebb ellenfelének nevezett a kilencedik helyre került, míg az utolsó helyre Jack Dempsey fért oda.

Foreman később tweetelt, hogy nincs olyan érv, ami miatt megváltoztatná a sorrendjében az első két helyezettet. Azonban a többieknél már korántsem ez a helyzet.

"Az első két helyen nincs vitának lehetőség! De a többieket bárhová el lehetne mozgatni. Úgy érzem Lewis, Ali és Holyfield is nagyszerűek voltak."

The first 2, there is no room for argument! But the others can be moved around anyway you feel. Lewis could be anywhere; Ali, Holyfield are solid. Holmes had the best Jab, Liston and Frazier were my favorites https://t.co/KoutB25SyV