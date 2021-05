Tyson Fury újra beleállt régi riválisába, Deontay Wilderbe, de ez nem azt jelenti, hogy most nem Anthony Joshuát szeretné elsősorban kiütni.

A „cigánykirály” tavaly februári visszavágóján megállította a „bronz bombázót”, megszerezve WBC nehézsúlyú címét. A két ökölvívó baráti kapcsolata megromlott ezt követően, mivel Wilder a harc után azzal vádolta Fury-t, hogy csalt. Március óta először októberben szólalt fel Wilder, azzal vádolva Tyson Fury-t, hogy csalt a mérkőzésen. A videóban Wilder azt állította, hogy a brit valami kemény tárgyat rejtett a kesztyűjébe, hogy extra károkat okozzon. Az amerikai legközelebb azt állította, hogy a harc előtt izomlazítót tettek a vízébe, valószínűleg saját edzője, Breland. Emellett hűtlenséggel is vádolta Brelandot, aki bedobta a mérkőzésen a törölközőt, aminek következményeképpen kirúgta őt Wilder.



Fury mindenre reagált, de csak nevetni tud az egészen. Az amerikai most újra edzésbe állt és látszólag a visszatérésre készül. Ezt már Fury sem hagyta szó nélkül.

„Mindig is azt mondta, hogy szeretnék egy harmadik mérkőzést Deontay Wilder ellen, de most arra koncentrálok, hogy Anthony Joshuát két menet után kiüssem. Ha úgy döntök, hogy valaha is visszaadom Deontay-nak a tehetségét és a lelkét, talán újra bokszolhat. De addig a zsebemben van a lelke, tehetsége és a golyói is.”



