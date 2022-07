Az uncia.info írását változtatás nélkül közöljük.

Tyson Fury ismét felszólalt és tett egy bejelentést, miszerint hajlandó lenne ingyen is megmérkőzni Anthony Joshua ellen a londoni Wembley Stadionban.

A Joshua-Fury harcnak a „Cigánykirály” szerint ingyenesnek kell lennie a közönség számára, és a televízióban is úgy kellene közvetíteni. Függetlenül attól, hogy erre van-e bármi esély, Joshuának augusztus 20-án le kell győznie Oleksandr Usykot, hogy erről egyáltalán beszélni lehessen. Ha Joshua még egyszer veszít Usyk ellen, akkor mondhatni értelmetlenné válik ez a párosítás.

Free tickets for fans@Tyson_Fury has listed what it will take to bring him out of retirement



@motleysfool #Boxing #TysonFury #AnthonyJoshua pic.twitter.com/zm5Srl4YGa