Tyson Fury nem sokat foglalkozik azzal, ami a közte és Dillian Whyte között sok évvel ezelőtt történt. A WBC veretlen bajnoka nem gondolja, hogy végig megy a mérkőzés, de a fogadóirodák szerint is teljesen egyértelmű az esélyes.

Ennek ellenére Fury úgy érzi, a harcuk sokkal versenyképesebb lesz, mint azt sokan várják.

„A sparring az sparring. Mindketten segítettük egymást az úton, és ennyi. Szerintem nem lehet alapozni arra, ami tíz éve történt. Az Isten szerelmére, tíz éves sztori, hány éves voltam? Huszonnégy? Ő is annyi, mert egyidősek vagyunk. Szóval mára már férfiak vagyunk, változtak a dolgok. Ő is sokat fejlődött és én is. Mindenki alábecsüli, hogy milyen jó is lesz ez a harc. Látom az esélylatalgatások és csak nevetek rajtuk, mert nyilvánvalóan olyan emberek mondják ezt, akik nem ismerik a bokszot. Ez egy nehézsúlyú mérkőzés, bárki nyerhet akár egy ütéssel is.”

Forrás: boxingscene.com

Borítókép: Tyson Fury / Twitter