Előbb a 82 kilóban korábban vb- és Eb-bronzérmes Lévai Tamást szólították szőnyegre a Stark Arénában, ahol korábban simán verte a kínai Li Ji-minget, a 16 között pedig a házigazdák georgiai származású sportolójával, Mihail Kajaiával csapott össze.



A meccs első másfél percét ugyanakkor sok mindennek lehetett nevezni, csak összecsapásnak nem. A két birkózó 90 másodpercen át ugyanis csak annyit igyekezett elérni, hogy a bírók őt lássák passzívabbnak. Ez Lévainak sikerült, így ő ment le parterhelyzetbe (0-1). A BHSE 24 éves klasszisa vélhetőleg azzal számolt, hogy kivédekezi a lenti helyzetet, s azzal ő kerül majd kedvezőbb pozícióba, számításai azonban nem váltak be, sőt, a szituáció rémálomszerűen alakult. Lévai ugyanis gyorsan megpróbált felállni, de olyan szerencsétlenül igyekezett talpra ugrani, hogy Kajaia a hátára billentette (0-3), majd még két billentéssel 7-0-s előnyt harcolt ki.

A folytatásban minimálisra csökkentek a magyar továbbjutási esélyek, de Lévai nem adta fel, nagy iramot ment és a második menet elején kitolta ellenfelét, erre viszont lökés miatt - erősen megkérdőjelezhető módon - nem adtak pontot.

Az ötödik perc elején aztán a látványosan passzív Kajaiának kellett a szőnyegre hasalnia (1-7), ami gyakorlatilag az utolsó esélye volt Lévainak a felzárkózásra, amivel remekül élt. A magyar kötöttfogású lent riválisa fejéhez ugrott és fejlefogásból remekül összefogta őt, majd két nagyszerű billentést mutatott be (5-7).

Már "csak" egy ugyanilyen akcióra volt szükség a fordításhoz és a fogás biztosnak tűnt, a Kozma István Akadémia növendékeiből álló népes magyar szurkolótábor addig is elképesztő biztatása pedig egyre fokozódott, de a második billentés után egy fél másodperccel hirtelen szétcsúsztak Lévai kezei, Kajaia pedig kiszabadult szorult helyzetéből. Az utolsó percben aztán Lévai Tamás mindent megpróbált, ment előre, de a szerb nagyon zártan és masszívan védekezett, ami győzelmet és továbbjutást ért számára.

Lévai az öltözőbe menet vigasztalhatatlanul szomorúnak tűnt és nem tudta visszatartani a könnyeit.

Nem sokkal ezután következett 2022 Európa-bajnokának, Fritsch Róbertnek és világbajnokának, a szerb Ali Feizollah Arsalannak az egymás elleni rangadója az olimpia műsorán nem szereplő 72 kilósok versenyében.

A meccset Fritsch kezdte erőteljesebben, az iráni származású rivális egyértelműen csak riválisa blokkolásával foglalkozott, ezért másfél perc után meg is intették (1-0) és le kellett hasalnia a szőnyegre. Fristch már az előző meccsén is jól dolgozott lentről és ezúttal is kiválóan összefogta ellenfelét, majd megpörgette (3-0), kis előkészület után aztán újra (5-0). Ez utóbbinál azonban a mozdulatsor végén Arsalan kicsúszott a kezéből és mögément (5-1), majd fejlefogásból eldobta (5-5) és kétszer megpörgette (5-9). Mindez azt jelentette, hogy a kedvezményezett helyzetből négy pont hátránnyal állt fel Fritsch a folytatásra.

A szünet után nem sokkal a szerb sportoló visszakapta a lenti lehetőséget (5-10), parterből viszont semmit nem csinált, majd ápolást kért. Arsalan korábban sem az erőnlétéről volt híres, most pedig már két perccel a vége előtt erősen fáradtnak látszott. Fritsch-et ezért a szőnyeg széléről Módos Péter kapitány is folyamatosan hajtotta előre, a magyar tempóját pedig egyáltalán nem bírta Arsalan: a BHSE birkózója fél perccel a vége előtt karberántásból levitte (7-10), majd háromszor billentette (13-10). A szerb ekkor már szinte nem volt magánál, tehetetlenül tűrte ellenfele akcióit, majd önként belefeküdt a tusba, hogy szenvedései véget érjenek.

Fritsch és Módos Péter a győzelem után összeölelkezett, közben Arsalan hátán elterülve várta az orvosi segítséget, majd amikor percekkel később lábra állították, láthatóan nagyon rosszul érezte magát.

"Végig az volt bennem, hogy nem azért edzettem ennyit, hogy kikapjak. Ráadásul ez a srác edzéseken állandóan került, hiába hívtam, soha nem akart birkózni velem" - kezdte értékelését Fritsch Róbert, aki a 16.45 órakor kezdődő elődöntős programban a japán Harada Singóval csap majd össze. - "A meccs során az edzőim folyamatosan mondták, hogy menjek, mert nem bírja, de őszintén szólva menet közben egy picit hitehagyott lettem. Ráadásul a végén, amikor kérték, hogy menjek, mert vége van a szerbnek, azt gondoltam, oké, hogy meg van halva, de én is. Viszont úgy voltam vele, ha már itt vagyok, akkor vagy ő megdöglik a kezeim között, vagy én."

A magyar sportoló arról is beszélt, hogy az első menetben kicsit elvitte a hév és a második pörgetést már nem kellett volna elindítania, mert nem volt hozzá annyi dinamikája, ami kellett. A szerb akcióinál pedig azt gondolta, hogy visszafújják a bírók, mert a pörgetéseket gerincfeszítéssel csinálta, ami szabálytalan.

Fritsch az elődöntőre nem igazán tudott semmit mondani előre, mert japán riválisát nem ismeri.

Fotó: MTI