Borics Ádám és Darrion Caldwell csapott össze a Bellator gáláján, ahol érezhetően Ádám nagyon feszült volt a mérkőzés elején. Azonban ez elfogadható, hiszen óriási a tét és még mindig egy rendkívül fiatal sportolóról beszélünk.

Sajnálatos módon a győzelem viszont elmaradt. Ádám elszenvedte pályafutása első vereségét, így a mérlege 14-1 immáron. Caldwell agresszívan letámadta, majd egy ütéssel kicsit bizonytalanná tette Ádámot, aki ugyan nem ingott meg de kicsit védtelenné vált. Ezt követően jött egy veszélyes fejrúgás, ami nem talált célt, majd az amerikai földre vitte Boricsot.

A ketrec szélén Caldwell a magyar bunyós mögé került, pár könyökössel puhította majd lefogta egyik kezét így könnyedén tudott fojtást alkalmazni. Ebből nem volt kiút, muszáj volt kopogni.

Caldwell ezt követően rendkívül szimpatikus volt, hiszen odament Ádámhoz és próbálta vígaszalni őt.

