A New School Promotion oktober 16-i eseményen húz kesztyűt először profiként a többszörös amatőr magyar-bajnok Fodor Milán és Tallósi Péter.

A Vasas-Süllős versenyzői a 2024-es olimpiai kvóta megszerzését tűzték ki első számú célnak, ám ahogy ők fogalmaznak, a profivá válás mindig is vonzotta őket és most kívánnak élni azzal a lehetőséggel, hogy az amatőr karrier mellett elkezdjék építeni profi pályafutásukat.



Hogy ki is az a Fodor Milán, azt igykeztünk kideríteni ebben az exkluzív interjúban.



„Többszörös magyar bajnok az amatőr ökölvívásban. 2011 óta vagyok a Válogatott keret tagja a Vasas Süllős színeiben. Magabiztos vagyok, az elvégzett munkában hiszek. 2007-től versenyzek az amatőrök között. Sok tapasztalat van már a hátam mögött. Az amatőr ökölvívás számomra az olimpiára való kijutásának a lehetőségét jelenteni, ami szerintem minden sportoló álma” – kezdte mondandóját Milán.

Sokakat érdekelhet, hogy jött azonban ez a lehetőség, hogy kipróbálja magát profiként is, illetve adódik a kérdés, miért pont most?

„Eddig azért nem váltottam, mert eddig nem volt szabad átjárás amatőr és profi között. Az edzőmmel, Régi Dániellel beszéltük, hogy meccs szempontjából is jó lenne, illetve most már 29 évesen jó lenne építeni ezt a vonalat is, így megkeresve a New School Promotion-t kaptam is egy lehetőséget, hogy megmutathassam magam profiként is.”



Csapattársa, Tallósi Peti is most fog debütálni profiként, akit egy jó barátjának mondhat, régóta ismeri, még a bátyjával voltak válogatott tagok ifiként. Technikailag képzett, jó alkata van. Sokra viheti még Milán szerint.

„Szeretnék magabiztos ökölvívást bemutatni, és ha lehet idő előtt befejezni a mérkőzést. Izgatottan várom, hogy végre kipróbálhassam magam profiként is. Amatőrként a célom a 2024-es olimpia. Profiként is szeretnék hasonló komoly célokat kitűzni, de erről még korai beszélni.”

Borítókép: vasassc.hu