A UFC 248-as Las Vegas-i gálája igazi csemege volt minden küzdősportot szerető ember számára. A fő mérkőzés két résztvevője, Yoel Romero és az igazi virtuózként ismert Israel Adesanya volt. Azonban a nők is kitettek magukárt, sőt. Zhang Weili és Joanna Jedrzejczyk mérkőzéséről készült lassított felvételek bizonyítják, hogy miért is nevezik a rajongók ezt a mérkőzést minden idők egyik legjobb UFC-harcának.

A @ Jay_Sully4Life Twitter felhasználó tette közzé a videókat, amelyekben mindkét női harcos súlyos ütéseit lassították be. A felvételen csak néhány elképesztő ütést láthatunk, de maga az egész mérkőzés lehengerlő volt.

Jay on Twitter Honestly This Was The Most Entertaining & Brutal Strawweight Title Match Up In UFC HISTORY! WHAT A FIGHT (C) Zhang Weili (Black Shorts) Vs. Joanna Jedrzejczyk (Red Shorts) #UFC248stream #ufc248 #MMA #UFC https://t.co/CpSlOg5vX2

Weili nyerte végül a UFC 248-as csatát, a három bíró közül kettő adta neki a győzelmet. Mindkét harcos megérdemli a tiszteletet, miután az elejétől a végéig hihetetlenül harcoltak. A fellépésért mindkét fél 50 000 dollárt kapott.

亨利·奧 on Twitter Guys, leave Israel Adesanya vs Yoel Romero boring fight first. You see this Zhang Weili vs Joanna Jedrzejczyk fight? It was a cracker! None of these ladies came in with water... both flaming hot with strikes. What a night! #UFC248 https://t.co/YhNVz24wEp

Jedrzejczyknek a harc után kóházba kellett mennie, mivel Weili csapásai miatt intenzív fejduzzanatot szenvedett. A harc után alig volt felismerhető a lengyel ketrecharcos.



A bajnok. (Louis Grasse/PX Images/Icon Sportswire via Getty Images)



A vesztes, aki elnyerte mindenki tiszteletét. (Louis Grasse/PX Images/Icon Sportswire via Getty Images)



Ezt a mérkőzést sokan a UFC történetének egyik legjobb mérkőzésének hívják. Elképzelhetetlennek tartjuk, hogy ezek után ne legyen visszavágó. Nézzétek meg a mérkőzést!

UFC 248: Zhang Weili vs Joanna Jedrzejczyk Recap See the highlights from UFC 248: Zhang Weili vs Joanna Jedrzejczyk recap after Weili defended her championship belt against the former strawweight champion, ...

Forrás: givemesport.com

Borítókép: Harry How / Getty Images