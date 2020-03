Mike Tyson három évtizeddel ezelőtt a legfiatalabb nehézsúlyú világbajnok volt. Most viszont bizonyította, hogy ennyi év elteltével sem kopott az ütőereje, ami jól látható Eminem legújabb a "Godzilla" című szám klipjében.



Az ellenfelei sosem találták ilyen jókedvében Mike Tysont. (Donald Kravitz / Getty Images)



A korábbi „legrosszabb ember a bolygón” becenevű bokszoló egy igazi globális szupersztárrá vált a visszavonulása óta. A tizenéves pusztító évekkel ezelőtt szinte terrorizálta a nehézsúlyú ellenfeleit. A profi karrierje végefelé már a botrányairól is híres volt. Legfőképp Tyson életét a káosz, tékozlás, gyors autók, vad partik és nők töltötték ki.

"Today is the anniversary of my heavyweight title win against Trevor Berbick 33 years ago. Today I'm celebrating by launching my new line of @tysonranchofficial CBD products at @cbd.io including the Knockout shot" 404k Likes, 6,418 Comments - Mike Tyson (@miketyson) on Instagram: ""Today is the anniversary of my heavyweight title win against Trevor Berbick 33 years ago. Today..."

Íme Mike Tyson ringen kívüli KO-i:

1., Tyson vs. Eminem

Eminem ennél jobb partnert nem is választhatott volna az új klipjében. Miközben épp menekül váratlanul Mike Tyson öklébe szalad bele, aki azonnal bocsánatot kér, és azt állítja, hogy nem ismerte meg elsőre a híres rappert.

I had a good time knocking out @eminem in his new video. Truly inspiring how you and @drdre are still doing big things. Watch the full video on @lyricalemonade YouTube channel #godzillachallenge 414.4k Likes, 6,585 Comments - Mike Tyson (@miketyson) on Instagram: "I had a good time knocking out @eminem in his new video. Truly inspiring how you and @drdre are..."

Később Tyson próbálja jóvátenni cselekedetét azzal, hogy segíti Eminemet miközben épp a tolják a kórházi szobába. Egyébként a doktor úr szerepében Dr. Dre tűnik fel. A rendkívüli hip-hop jelenség jól adta vissza, hogy az 53 éves egykori bokszoló még a zenei videókban is megőrizze a legyőzhetetlen auráját.

Eminem - Godzilla ft. Juice WRLD (Dir. by @_ColeBennett_) In Loving Memory of Jarad "Juice WRLD" Higgins Lyrical Lemonade Presents: Eminem - Godzilla ft. Juice WRLD (Official Music Video) Director, Writer, Editor - ...

2. Tyson vs. Zach Galifianakis

Miután Tyson a 2000-es évek közepén letette a kesztyűt, bekerült a showbizniszbe. Többek között egy rövid ideig tartó, de annál felejthetetlenebb cameo szerepet töltött be a Másnaposok című filmben.



Nem sokan mernék magukra tetoválni Mike Tyson jellegzetes tetoválását. (rt.com)

3. Tyson vs. Bíró

A századfordulón visszatérő turné részeként Tyson kétmérkőzéses megállapodást kötött az Egyesült Királyságban. A Lou Savarese elleni mérkőzésen Mike Tyson már szinte kiütötte ellenfelét, amikor a mérkőzésvezető közbeugrott. Azonban a rendíthetetlen ökölvívó nem bírt leállni, és gyakorlatilag átgyalogolt a szerencsétlen John Coyle bírón. A meccset 2000-ben rendezték Skóciában.

A harc Tyson karrierjének egyik legrövidebb mérkőzése volt, ami mindössze 38 másodpercig tartott.

Mike Tyson KOs Lou Savarese This Day June 24, 2000 Mike Tyson KOs Lou Savarese This Day June 24, 2000 Mike Tyson 225 lbs Lou Savarese 241¼ lbs TKO at 0:38 in round 1 of 10 Location: Hampden Park, Glasgow, Sco...

4. Tyson vs Shawn Michaels

Az 1990-es évek végén Tyson számos alkalommal vendégszereplőként feltűnt a WWE-ben, nevezetesen csatlakozva a D-Generation X-hez.

Steve Austin és Shawn Michaels mérkőzött meg egymással, amikor is Austin megnyerte végül az összecsapást, akinek a vendégbíróként tevénkenykedő Tyson a magasba emelte a kezét. Ezt követően Michaels árulásnak titulálta Mike cseleketedét és megtámadta őt. Ez viszont rossz döntésnek bizonyult, hiszen Mike Tyson ökle ismét lecsapott.

"Iron" Mike Tyson knocks out Shawn Michaels: WrestleMania XIV WWE Hall of Fame: Mike Tyson helps "Stone Cold" Steve Austin win the WWE Championship at WrestleMania XIV

Forrás: rt.com

Borítókép: Donald Kravitz / Getty Images