A bolgár ökölvívó Kubrat Pulev nem bánja, ha nézők nélkül kell összecsapnia a Nemzetközi Bokszszövetség (IBF) nehézsúlyú világbajnoki övéért Anthony Joshuával.

A 38 éves sportoló elmondta, bármikor is lesz a brit világbajnok elleni mérkőzése, készen fog állni.

"Június 20., július 25., nekem mindegy, mint ahogy az is, lesznek-e nézők vagy sem. Otthonról is mindenki meg tudja nézni a találkozót, úgy is tud érte fizetni, nem látok anyagi problémát. Nyilvánvalóan a show értéke csökkenne a szurkolók nélkül, de ez egy vb-címmeccs, amit meg kell vívni" - fogalmazott a Kobra becenévre hallgató Pulev, az ország egyik legnépszerűbb sportolója.

A Pulev-Joshua találkozót június 20-ra, a Tottenham Hotspur stadionjába tűzték ki, ám a jelenlegi koronavírus-helyzet miatt elképzelhető, hogy a mérkőzésre egy későbbi időpontban kerül sor. Eddie Hearn promóter ugyanakkor a halasztásról szóló bolgár sajtóhírekre reagálva kijelentette: hivatalosan még nem módosítottak a dátumon.

A 30 éves Joshua decemberi, Andy Ruiz Jr felett aratott győzelmével az IBF vb-öve mellett a Boksz Világszövetség (WBA) és a Boksz Világszervezet (WBO) címét is megszerezte, Pulevvel mint az IBF kötelező kihívójával kell megmérkőznie. A két bokszoló 2017 októberében már találkozott volna, akkor azonban Pulev vállsérülés miatt visszalépett. A bolgár egyszer már ringbe szállt az IBF nehézsúlyú övéért, 2014-ben az ötödik menetben kiütötte őt az ukrán Vologyimir Klicsko.

