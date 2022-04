Errol Spence Jr. nem bánta meg, hogy tavaly nyáron visszalépett a Manny Pacquiao elleni meccstől. Spence Jr.-nak Pacquiao ellen kellett volna bokszolnia a Las Vegasi gála főmérkőzésén augusztus 21-én.

Azonban az orvosi vizsgálat után, Spence Jr-nek vissza kellett lépnie a párharctól szemprobléma miatt. Azt állítja, ha ringbe lép, valószínűleg megvakult volna.

„Egyáltalán nem bántam meg. Minden okkal történik. Ha harcoltam volna vele, valószínűleg megvakultam volna, és véget ért volna a karrierem. Tényleg minden okkal történik. Alig várom, hogy újra ringbe lépjek. Tudtam, hogy Pacquiao vagy Ugas lesz az ellenfelem, így felkészültem.”

Yordenis Ugas ugrott be Spence Jr. helyére és legyőzte Pacquiaót. Ugas és Spence Jr. most április 16-án, a texasi arlingtoni AT&T Stadion főmérkőzésén csap össze.

