Mike Tyson különleges kapcsolatot ápolt korai edzőjével és mentorával, Cus D’Amatóval, de volt egy szóváltás, amely teljesen megváltoztatta Tyson életét, amikor a bokszolóból „Iron Mike”, egy igazi vadember lett a ringben.

A 13 éves Tyson piti tolvaj volt, amikor felfedezte őt Bobby Stewart volt bokszoló, aki felismerte a benne rejlő nyers potenciált, és bemutatta őt D’Amatónak. Az olasz-amerikai lett Tyson edzője, magához vette, és 1985-ben bekövetkezett haláláig ő volt a törvényes gyámja. De miközben Cus bokszolói tudását Tysonba öntötte és önbizalmát építette, nagyon kritikus is volt védencével szemben.



Tyson nehézsúlyúhoz képest alacsony és tinédzserként túlsúlyos volt. Ahogy Tyson az “Undisputed Truth” című önéletrajzi könyvében felidézi, D’Amato egyszer váratlanul azt mondta neki:



„Ember, bárcsak olyan tested lenne, mint Mike Weavernek vagy Ken Nortonnak, mert akkor igazán félelmetes lennél. Baljós aurád lenne. Nekik nincs meg a temperamentumuk, de a testalkatuk félelmetes. Megbénítanád a többi bokszolót a félelemtől, már a kinézeteddel is.”

Tyson nagyon megszeppent ennek hallatán, de elrejtette érzelmeit, és elhatározta, hogy saját megfélemlítő jelenlétet épít ki: „Ne aggódj Cus.. Csak figyelj. Egy nap az egész világ félni fog tőlem. Ha a nevemet emlegetik, vért fognak izzadni, Cus. Ez volt az a nap, amikor Iron Mike-ká váltam; 100 százalékban az a fickó lettem. Annak ellenére, hogy szinte minden meccsemet izgalmasan megnyertem, érzelmileg nem tudtam elfogadni azt a vadembert, akit Cus akart belőlem csinálni. A túl kicsinek mondott beszéde után azonban azzá a vademberré váltam.”







Ezek után Tyson lett generációjának legrettegettebb bunyósa, D’Amato kemény szeretete egyértelműen elérte a kívánt hatást. Tyson a mai napig mély hűséget és hálát érez első igazi apafigurája iránt. De a páros dinamikája összetett volt. Tyson megértette, hogy Cus iránta érzett odaadása pusztán annak köszönhető, hogy bokszoló. Ahogyan egyszer fogalmazott: „Ha elbuknék, Cus megszabadulna tőlem” – és Tyson egyszer úgy jellemezte a kapcsolatukat, mint egy katona és a tábornoka.

De D’Amato volt az első ember is, aki azt mondta a hihetetlenül kemény brooklyni neveltetésből származó Tysonnak, hogy lehet belőle valami. Amikor először nézte végig a 13 éves fiút három menetben, Cus egyenesen azt mondta neki, hogy ő lesz a világ legfiatalabb nehézsúlyú bajnoka – ez a megdöbbentő jóslat 1986-ban, egy évvel az edző halála után valóra vált.



D’Amato megalkuvást nem ismerő figura volt, aki szembeszállt a maffia befolyásával a bokszban. De, ahogy azt még Tyson is elismeri, keserű egyéniség volt, akinek boldog megnyilvánulása sem mutatkozott meg az arcán. Az edző az 1950-es években Floyd Pattersont – egy gyors, tehetséges, de sebezhető bokszolót – edzette a nehézsúlyú koronáig. Bokszolóját távol tartotta az első számú kihívótól, Sonny Listontól, részben azért, mert Liston kapcsolatban állt a szervezett bűnözéssel. Amikor azonban a két bokszoló végül találkozott, Liston az első menetben legyőzte Pattersont.

A D’Amato által tanított kukucskálós stílust kritika érte, és az edzőt az 1980-as években eltávolították az elit ökölvívásból. Amikor azonban felfedezte Tysont, Cus rájött, hogy megtalálta a stílusához tökéletes bunyóst: egy Pattersonnál alacsonyabb, de zömökebb nehézsúlyú, robbanékony erővel és kiváló ütésállósággal rendelkező ökölvívót. A páros tökéletesen illett egymáshoz: D’Amato, aki bosszút akart állni a bokszvilágon, és Tyson, a problémás tinédzser, akinek sürgősen szüksége volt egy célra. Az egyetlen probléma az volt, hogy D’Amato a hetvenes éveiben járt, amikor találkoztak, és tudta, hogy az idő ellene dolgozik.



D’Amato többször is azt állította, hogy a boksz 50, 70, sőt 90 százalékban pszichológiai kérdés. Tehát amellett, hogy minden nap csiszolta Tyson képességeit, az edző a mentalitásán is dolgozott – építette Tyson önbizalmát és táplálta arroganciáját azzal, hogy azt mondta neki, hogy megállíthatatlan, de egyben a legkeményebb kritikusa is volt.

Amikor Tysont jóval visszavonulása után egy tévéinterjúban megkérdezték, hogy fél-e vagy szereti D’Amatót, egyszerűen így válaszolt: „Mindkettő”.

„Megkövültem, amikor kettesben voltam vele. Az emberek látják a szenzációs kiütéseim, ahogy azt ünnepeljük, de nem hallják, ahogy Cus beszélget velem kettesben a meccs után… Sosem voltak ott, amikor Cus olyanokat mondott, hogy: „Csak az időmet vesztegetem veled? Én már öreg vagyok, te meg egy szélhámos”.

De Tyson D’Amatóra is úgy hivatkozott, mint a “gerincére”, és nagyon hiányzott neki, miután meghalt. „Ő adott nekem célt” – mondta Tyson 1986-ban. „Soha életemben nem éreztem ilyet.”

Egy gyakran feltett kérdés, hogy mi lehetett volna Tysonból, ha D’Amato tovább él?

Egy szebb jövőt elgondolva, talán elkerülhette volna Don King karmait és a karrierje hanyatlását, amely már 23 évesen, a James “Buster” Douglas elleni sokkoló vereséggel kezdődött. Minden bizonnyal másképp alakult volna a karrierje, ha Cus még egy évtizedet él. De még ő is nehezen tudta megfékezni Tyson vad oldalát, amit a korábbi bajnok is elismert: „Fent voltam Catskillben [D’Amato otthonában], egy kóristafiú voltam, majd amikor lementem Brooklynba, előjött belőlem az ördög”.

Ha az edző nehezen tartotta távol Tysont a kísértéstől, amikor fiatal és befolyásolható volt, akkor nehéz elképzelni, hogy akkor is így tett volna, amikor Tyson gazdag, híres és sikeres lett. De az is igaz, hogy Tyson Cus befolyása nélkül gyorsan elvesztette a helyes irányt. Az, hogy Tyson 1986-ban látványosan kiütötte Trevor Berbicket, csak a kezdete volt a nehézsúlyú rémuralmának. De Mike fejében ez volt a vég kezdete: teljesítette a küldetést, amit kitúztek maguk elé, és ő lett a történelem legfiatalabb bajnoka – de hogyan tovább?

„Elveszett voltam” – gondolkodott később Tyson. „Mire megnyertem az övet, már tényleg összetört a lelekem, mert nem volt semmilyen útmutatásom. Nem volt Cus.”

Borítókép és fotók: Getty Images