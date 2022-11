Mike Tyson gördeszkára pattant, de lehet, hogy nem kellett volna.

Mike Tyson pályafutása alatt a legnagyobb bokszolókat is legyőzte, ráadásul 58 meccséből 44-et KO-val abszolvált. De a közelmúltban „Iron Mike” kis híján megalázó vereséget szenvedett… méghozzá egy gördeszkától.



A legendás öklöző Tony Hawk a "Hotboxin' with Mike Tyson" című műsorában szerepelt. Hawk gyorstalpalót tartott Tysonnak, aki ezt követően felugrott a deszkára, hogy bizonyítsa tudását. Ekkor azonban nem várt fordulat következett. A bokszoló elvesztette egyensúlyát és a mögötte lévő fotelba esett.









Tyson nem borult ki a történtektől, és viccelődni kezdett. Saját közösségi oldalán is megosztotta a videót, amihez azt írta: szerencse, hogy ott volt a fotel, különben megismétlődött volna a hoverboard-os szerencsétlenség. Utalva ezzel a 2016-os esetre, amikor az eszköz használata közben esett hatalmasat.

Mike Tyson on a hoverboard... only one outcome pic.twitter.com/2qczkKdpsu — Sports Funnies (@SportsFunnies) September 3, 2017

Borítókép: Justin K. Aller/Getty Images