Hazai kedvencek, kiemelkedő női harcosok, fiatal tehetségek, no meg Európa- és világbajnokok. Röviden így foglalható össze az október 16-ai Superfight Series Hungary-gála programja. A szervezők minden korábbinál nagyobb showműsort ígérnek az ezúttal Székesfehérváron rendezett gálaestre.

„Egy rendkívül látványos, showelemekkel gazdagon színesített gálával készülünk, amely nemcsak a helyszín, hanem a ringbelépő harcosok miatt is különlegesnek ígérkezik” – mondta a Prémium Médiának Kispál Balázs, a gála szakmai vezetője.

Az est főmérkőzését Spéth Norbert és az ukrán Igor Ljubcsenko vívja majd. Ismét ringbe lép a gála történetében még veretlen Bereczki Dominik, rá a Németországban élő Ramazon Nuridinov vár majd. Tóth Csaba 81 kilogrammban a szerb Jovan Szmilics ellen készül még tovább nyújtani saját veretlenségét. Szintén kiemelendő Bordás Alex és a cseh Dominik Tábor összecsapása, ahol a 72,5 kilogrammos súlycsoport két legjobb formában lévő európai harcosa méri majd össze tudását.

„Olyan topversenyzőket hívtunk meg Magyarországról és külföldről, akik egyértelműen a sportág elitjéhez tartoznak. Olyan színvonalú, izgalmas összecsapásokra számítunk, amilyeneket rég nem láthatott már a hazai közönség ” – tette hozzá.

A Superfight Series Hungary 8. gáláján kiemelt szerepet kapnak a hölgyek is.

„Szerencsére sok, tehetséges, fiatal női versenyzőnk van idehaza. Kifejezett célunk volt, hogy a korábbiaknál még nagyobb teret tudjunk nyitni a számukra. Tóth Enikő és Sándorfi Ajsa egyaránt cseh ellenféllel találkozik majd, míg Gombaszögi Viktória és Cseh Anna egymás ellen bizonyíthatnak.”

A hazai közönségnek külön is lesz kiért szorítani: Gombaszögi mellett a 71 kilogrammban készülő Szombati Gergő is a székesfehérvári színeket képviselve lép majd szorítóba.

„Minden eddiginél több nézőre számítunk. Az Alba Regia csarnok igazán impozáns helyszín, Székesfehérvár sportszerető közegét pedig nem kell külön bemutatni. Ugyan a koronavírus-válság még nem múlt el teljesen, de a hatályos jogszabályok mellett igyekszünk mindent megtenni azért, hogy a lehető legfelhőtlenebb szórakozást biztosítsuk a rajongók számára” – vette át a szót Botka István, a gála szervezésében közreműködő Prémium Média & Sport Management sportmenedzsere.

Kiemelte, a gála nívóját jól mutatja, hogy a tervek szerint a thai nagykövet is részt vesz majd rajta.

Emellett azok is nyomonkövethetik majd az est történéseit, akik egyelőre ódzkodnak a tömegrendezvényektől: a közösségi oldalakon élő streammel, a gálát követően pedig a Spíler TV-n részletes összefoglalóval jelentkeznek majd.

„Fontos kiemelni a helyi vállalkozások segítségét is. Egy hasonló gálát lehetetlen lenne megszervezni a helybeliek segítsége nélkül. Jó azt tapasztalni, hogy az elmúlt másfél év viszontagságai után nemcsak a hazai és külföldi sportolók, hanem a sportszerető emberek és a szponzorok is nyitottan, lelkesen állnak egy ilyen gála létrejöttéhez” – tette hozzá Botka István, aki arra is kitért, a következő időszakban több vidéki nagyvárosba szeretnének hasonló küzdősport-esteket szervezni, ezzel is közelebb juttatva a rajongókhoz a sportágat.

