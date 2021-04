Eddie Hearn elárulta, hogy a héten személyes találkozót tartott Tyson Fury-val Las Vegasban, mivel az Anthony Joshua elleni összecsapás véglegesítésének küszöbén állnak.

A szerződés aláírásához már csak annyi hiányzik, hogy legyen egy dátum és helyszín. Hearn most elárulta, hogy mindkét tábor megegyezett a helyszínben, amely hamarosan írásban véglegesítésre kerül. A Joshua vs Fury hivatalosan is bejelentésre kerül, ha ez megtörténik. Hearn szerdán Las Vegasban volt, hogy meglátogassa Canelót és Billy Joe Saunders-t, de megragadta az alkalmat, hogy megnézze a most Sin Cityben edző Fury-t is.

„Láttam Tysont. Csak üzenetet küldtem neki, és azt mondtam: Vegasban vagyok, a szállodában, ha szeretne beszélgetni. Öt vagy tíz percet töltöttünk együtt, és jó volt. Nem én képviselem Tyson Fury-t, ezért nem tudom, mi jár a fejében. Amit alapvetően megfogalmazott, az egyetlen harc volt, amit akar, és tudom, hogy AJ is ezt szeretné. Nagyon jó azt mondani, hogy ha megkaptuk az ajánlatot, mindannyian jóváhagyjuk. Haladunk előre, jók vagyunk” – mesélte Hearn.

Eközben Joshua azt mondta, már számolja vissza a napokat a küzdelemig. Majd arra a kérdésre, hogy mire számíthatnak a rajongók az elkövetkező hetekben a Pep Talk UK -nak így fogalmazott:

„Arra számítunk, hogy minden héttel jobbak legyenek a képességeim, fejlődjön a mentalitásom és bölcsebb legyek. Minden héttel egyre közelebb kerülök ahhoz a dátumhoz, amikor szétrúgom Tyson Fury seggét.”

Forrás: talksport.com

Borítókép: Sportsfile/Corbis/Sportsfile via Getty Images