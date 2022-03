Eddie Hearn elárulta, hogy hivatalos ajánlatott tettek Andy Ruiz Jr ügynökének, egy lehetséges Derek Chisora elleni harc kapcsán.

Chisora már 38 éves, és az elmúlt három mérkőzésen vereséget szenvedett. Egyszer Oleksandr Usyk, míg kétszer Joseph Parker ellen. Ezek ellenére sem szeretne azonban Chisora a visszavonulásra gondolni. Még arról is szó esett, hogy Chisora Deontay Wilder ellen fog harcolni, bár saját edzője, Daev Coldwell szerint ez nem lenne jó ötlet jelenleg. A legújabb jelölt a mexikói-amerikai Andy Ruiz Jr, aki a Twitterre tett ki egy kérdést a rajongói számára, miszerint „kivel harcoljon legközelebb?”

Meglepő módon Chisora is az egyik kommentelők között volt: „Akarsz Londonba jönni?”

Eddie Hearn has revealed that he's now made an official offer to Al Haymon's PBC for Andy Ruiz Jr vs Derek Chisora. He said Ruiz Jr's camp want more money, but insisted this is still the fight he hopes to make next. pic.twitter.com/K2YpRcHtSG