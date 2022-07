Az uncia.info írását változtatás nélkül közöljük.

Shane McGuigan, a WBA reguláris nehézsúlyú bajnok, Daniel Duboisnak a vezetőedzője abban reménykedik, hogy bokszolója az év második felében egy komoly ellenféllel léphet ringbe.

A múlt hónapban Dubois kiütéses győzelmet aratott Trevor Bryan ellen. Dubois egy igazi vadállatt volt a ringben. Az ormótlan brit 18-1-re (17KO) javította mérlegét, és ezzel a győzelemmel kötelező kihívóvá lépett elő a WBA „Super”/IBF/WBO/IBO nehézsúlyú bajnok, Oleksandr Usyk listáján, aki hamarosan Anthony Joshua ellen próbálja megvédeni a címeit.

McGuigan szeretné látni, hogy Dubois megbosszulja pályafutása egyetlen vereségét, amelyet Joe Joyce ellen szenvedett el 2020-ban. Dubois vezetett a pontozóbíróknál, amikor súlyos szemsérülés miatt önként letérdelt és feladta a küzdelmet. Joyce a WBO kötelező kihívója, ami miatt 2022-ben valószínűtlen a Dubois elleni visszavágó.

„Joe Joyce épp most nyert nemrégiben Christian Hammer ellen. Tipikusan sokat kapott, majd gyorsan legyőzte az ellenfelét. A nem túl távoli jövőben talán összejöhet a visszavágó, de most mindketten pályafutásuk egy másik szakaszában járnak. Szerintem egy kemény mérkőzés lenne köztük, amelyet megfelelő stratégiával és játéktervvel meg tudna nyerni Dubois” – mondta McGuigan a Sky Sports Newsnak.

McGuigan a nehézsúlyú veteránok Kubrat Pulev és Dereck Chisora szombati visszavágójának kimenetelét is figyelemmel fogja kísérni.

„Van néhány nagyszerű harc mostanság. Most lesz a Dereck Chisora vs Kubrat Pulev, amit valószínűleg Pulev fog megnyerni. Ő egy jó ellenfél lehet Daniel számára, ha átjut Chisorán. Dillian Whyte is egy lehetséges jelölt, de nem hiszem, hogy ezt a lépést akarja most a karrierjében. Vannak számára könnyebb küzdelmek, amelyek több pénzt hoznak, és több figyelmet kapnak. Az is tény, hogy Dannek van egy WBA öve, ami segíthet tisztességes neveket előcsalogatni. Szóval vannak jelöltek. De olyas valakit szeretnék, akit ismernek az emberek, akár egy korábbi Anthony Joshua ellenfél.”

Borítókép és fotók: Bradley Collyer/PA Images a Getty Images