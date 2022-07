Az uncia.info írását változtatás nélkül közöljük.

A félnehézsúlyú bajnok Dmitrij Bivolnak meg kell védenie címét a divízió első számú kihívója, Gilberto “Zurdo” Ramirez ellen – jelentette be hétfőn a Boksz Világszövetség ( WBA ).

A WBA mindkét bokszolótábornak 30 napot adott a megegyezésre. Ha augusztus 10 – ig nem jutnak megegyezésre, a szervezet megszervezi az ajánlatot. Bivol utolsó kötelező címvédése Sullivan Barrera ellen volt 2018. március 3-án. A 12. menetben kiütötte Barrerát, majd a járvány elhalasztotta a következő kötelező mérkőzését. Ramirez már évek óta vár a Bivol elleni lehetőségre, és az álma végre valóra válik.

