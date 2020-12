Dillian Whyte "be akarja törni Deontay Wilder fejét", és azt reméli, hogy jövőre megküzdhet a nehézsúlyú ökölvívóval.

A brit ökölvívó kétségbeesetten keresi új ellenfelét, aki Wilder lehet, mielőtt ismét összecsapna Alexander Povetkinnel, aki augusztusban megverte. Eközben Wilder még mindig a Tyson Fury elleni harmadik mérkőzésüket akarja. Whyte azt állította, hogy Wilder egyszer elutasított egy 7 millió dolláros (5,1 millió font) ajánlatot, pedig megküzdhettek volna egymással.

„Szeretném összetörni Deontay Wilder arcát. Ez egy olyan mérkőzés lenne, ahol nagyon fel lennék töltve. Frusztráló, de mégis nagy név. Ő az egyik legjobb srác, és szívesen megküzdenék vele. Komolyan kell gondolnia. Egyszer hat, hétmillió dollárt ajánlottunk fel neki, és ő elutasította, majd egymillió dollárért ringbe lépett Luis Ortiz ellen inkább. Mennyire komoly akkor ez a srác?”



Deontay Wilder a WBC volt nehézsúlyú világbajnoka úgy érzi, hogy a bevonuló jelmeze is hozzájárult ahhoz, hogy elveszítette a Tyson Fury elleni összecsapását. Wildertől megszokott, hogy a bevonulásai során szívesen ölt magára látványos jelmezeket, ezúttal lehet elvetette a sulykot. Watch as heavyweight champion Deontay Wilder makes an epic Ring Walk, ahead of his anticipated rematch with Tyson Fury.