Tavaly a Boksz Világtanács négyfős kieséses tornát írt ki, hogy meghatározza a WBC nehézsúlyú világbajnok Tyson Fury új kötelező kihívóját.

Az első szakaszban a korábbi egyesített bajnok Andy Ruiz pontozásos győzelmet aratott Luis Ortiz felett. A korábbi WBC-bajnok Wilder pedig az első menetben kiütötte Robert Heleniust. Most Ruiz és Wilder összecsaphat egy utolsó világbajnoki eliminációs mérkőzésen.

Malik Scott, Wilder vezetőedzője szerint bokszolója következő mérkőzése nem kőbe vésett, hogy Ruiz lesz, de jelenleg ő a befutó.

„A rejtélyes ellenfél és Andy Ruiz Jr. között dől el a dolog, mivel AJ már állást foglalt, miszerint most nem akar Deontay ellen bokszolni, így maradtak ketten. A titokzatos bunyós ellen nem biztos, hogy összejön a meccs, valószínűbb Ruiz. Ha üzleti szempontból nézzük a dolgot, akkor valószínűleg a kötelező ütközet, Ruiz lesz legközelebb. De ha olyan nagymenő bokszoló vagy, mint Deontay, akkor a kötelező mérkőzés nem jelent semmit. A bunyósok sokszor félreálltak már, hogy egy nagy mérkőzés összejöjjön. Ez megy a bokszban, ez az, amit a szurkolók akarnak, vagy ami üzleti szempontból ésszerű a bunyósok és a csapatuk számára. Valószínűleg tehát Ruiz lesz az, de ha nem, akkor más tárgyalások is folynak” - mondta Scott a Best Sports Betting Canada-nak.

Wilder következő mérkőzését egy márciusi vagy áprilisi időpontra tervezik.

