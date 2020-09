Anthony Joshua és Kubrat Pulev összecsapása december 12-én lesz a londoni O2 Arénában - erősítette meg Eddie Hearn.

A WBA, IBF és a WBO egységes nehézsúlyú világbajnokának még június 20-án kellett volna megmérkőznie az IBF kötelező kihívója ellen, ám a világjárvány miatt elhalasztották a küzdelmet. Most Hearn megerősítette a BoxingScene-nek, hogy december 12-én szeretnék megrendezni a találkozót némi néző előtt.

Október 31-én Oleksandr Usyk és Derek Chisora mérkőzik meg egymással, míg a Alexander Povetkin és Dillian Whyte mérkőzésére novemberben kerülhet sor. AJ találkozója pedig egy héttel a tervezett Tyson Fury vs Deontay Wilder triológia előtt lehet december 12-én. A dolgok jelen állása szerint a Fury vs Wilder hamradik összecsapást december 19-re tervezik.

A jelenlegi WBC nehézsúlyú bajnok, Tyson Fury otthona közelében készül és mindeközben napi beszélgetős műsorokban tervezgeti jövőjét, hogyan is alakul a pályafutása. Az elmúlt napokban is pont ezt tette. Fury végtelen mennyiségű opcióval rendelkezik az asztalon. Dillian Whyte is a jelöltek között volt, mielőtt Alexander Povetkin ki nem ütötte őt.