Daniel Dubois nem vesztegette tovább az időt, miután közel egy évet várt erre a lehetőségre.

A brit bombázó megszerezte a WBA reguláris nehézsúlyú bajnoki címét, miután a negyedik menetben kiütötte Trevor Bryant a Don King által rendezett gálán.

„Senkivel szemben sem szeretnék tiszteletlen lenni, de Trevornak félre kellett állnia az utamból. Csak ennyi” – mondta Dubois.

Like a knife through butter. Thank you very much #Boxing #DanielDubois pic.twitter.com/nXF11072U4