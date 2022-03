Conor McGregornak még mindig élő szerződése van a UFC-vel. Bárki ellen is lépjen ketrecbe, mindig hatalmas bevétel eredményez a mérkőzése.

Tehát Dana White ennek tudatában nagyon ritkán mondd nemet Conor kéréseinek. Conor jelenleg hazájában tartózkodik, de a tervek szerint Vegasba utazik egy találkozóra, ahol megbeszélik a következő lépésüket. Nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy Conor két egymást követő meccset veszített el Dustin Poirier ellen. Ezt szem előtt tartva Conor az elmúlt néhány hónapban növelte izomtömegét.

A legutóbbi megjegyzései alapján, hogy hol látja magát a UFC-ben, egyértelmű, hogy MCGregor egyetlen harcossal szeretne csak küzdeni. Egy nemrégiben a The Mac Life-nak adott interjúban a Youtube-on Conor megerősítette, hogy Kamaru Usman a következő célpontja.

„Igen, ez érdekes lehet, nem hallottam még erről. Hamarosan Vegasba jön és összeülünk, beszélni fogunk. Meglátjuk ki lesz a következő… Bármilyen Conor-harc nagy pénzt hozna.” – mondta Dana. Ezt köevtően azonban reagált Kamaru Usman is.

You guys want a murder scene in the octagon #p4p