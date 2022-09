Kemény időszak volt ez a UFC számára, és ez a szervezet elnökének, Dana White-nak sem volt könnyű.

A szombat este Las Vegasban megrendezésre kerülő UFC 279 főmérkőzésen ugyanis egy nagy átrendeződés történt, aminek következtében három új párosítással bővült a kártya. Péntek reggel Khamzat Chimaev 7,5 fonttal maradt el az elvárt súlytól a kártya főmeccsén a Nate Diaz elleni, nagy érdeklődéssel várt mérkőzésén, és ez arra kényszerítette a UFC-t, hogy átrendezze a paklit.

„Pokoli egy éjszaka és egyben reggel volt. Nem véletlen, hogy azonos súlyú srácokat pakolunk egyazon kártyára, ha valami balul sülne el, de igen, ez így alakult. Nyilván, amikor ilyesmi történik, vannak olyan srácok, akik hosszú ideig egy adott ellenfélre készültek. Őket nehéz rávenni, hogy beleegyezzenek különböző meccsekbe, de mindannyian jól álltak a dolgokhoz és készen állunk” - mondta White.

A hat bunyóssal folytatott hektikus tárgyalások után a UFC a következő mérkőzésekkel jön: Diaz vs. Tony Ferguson, Chimaev vs. Kevin Holland és Li Jingliang vs. Daniel Rodriguez.

Borítókép és fotók: Jeff Bottari/Zuffa LLC