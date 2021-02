A UFC elnöke, Dana White megerősítette, hogy Conor McGregor és Dustin Poirier ezen a nyáron harmadszor is össze fog csapni. Az ír 2014. szeptember 28-án a UFC 178-on nyert, majd 2021. január 24-én Poirier visszavágott. Most úgy tűnik, a triológia harc megvalósul.

„Mindketten ezt akarják. Ha van két srácod, akik ennyire akarják a triológiát, mint ez a kettő, akkor megpróbálod megvalósítani. Ez a nyáron meg is fog történni. McGregor most teljesen megszállottja a visszavágónak. Hihetetlen küzdelmeket folytatunk annak kiderítésére, hogy ezek a srácok közül melyik lesz a következő világbajnok.”

Arra a kérdésre, hogy a McGregor Poirier elleni meccs a címért fog-e menni, csak így válaszolt Dana.

„Nem. Ezek a srácok külön fognak megküzdeni, a címért pedig leszűkítjük a kört, hogy kik fognak érte harcolni. Khabib nem akarja a semmire megtartani a címet, és ezt mi sem szeretnénk. Ezeknek a srácoknak meg kell harcolniuk érte. Láttam olyan beszélgetéseket, ahol sokan azt mondják, hogy Dustinnak kellene a bajnoknak lenni. Nos, Dustin, Conor és Justin is kikapott Khabib ellen. Nincs olyan srác, akire azt lehetne mondani most, hogy igen, ő megérdemli. A címért meg kell küzdeniük.”

"When you've got two guys who want the trilogy as bad as those two do, you make it happen!"



Dana White is looking to make the rubber match between @DustinPoirier and @TheNotoriousMMA this summer pic.twitter.com/NFIytyXK12