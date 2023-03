Dana White kimarad a Conor McGregor és az Amerikai Doppingellenes Ügynökség közötti egyre növekvő drámából.

A 'The Notorious' jelenleg a UFC népszerű valóságshow-sorozatának, a The Ultimate Fighter 31. évadának forgatásának közepén van. A tervek szerint idén május és augusztus között kerül adásba, és Conor McGregor várhatóan visszatér az Octagonba, hogy az ellenfél edzőjével, 'Iron' Michael Chandlerrel csapjon össze. McGregor azonban még nem lépett be újra az USADA tesztelésébe, és azóta szópárbajba keveredett a doppingellenes ügynökséggel, miután ellentmondásba keveredett a közösségi médiában tett megjegyzéseivel.

Conor McGregor többször is utalt arra, hogy mentességet kapna, amely lehetővé tenné számára, hogy két tesztet adjon le a visszatérése előtt, megugorva a szokásos hat hónapos tesztelési kötelezettséget. Az USADA gyorsan vitatta McGregor kijelentését, és elárulta, hogy a "Notorious"-nak legalább hat hónapig kellene a tesztelésben részt vennie, mint minden más sportolónak.

Dana White kommentálja Conor McGregor helyzetét az USADA-nál

Conor McGregor nem értékelte, hogy az ügynökség megszólalt és ellentmondott a nyilatkozatának. Igazi McGregor-módra a korábbi kétszeres UFC-bajnok egy Twitter-támadásba kezdett.

"Az USADA megy a kukába" - írta McGregor az azóta már törölt tweetekben. "Ez az én problémám. Egyszer sem hazudtam. És nem is teszteltem pozitívan. Soha. Több mint 70 tiszta tesztem van a program keretében, mégis úgy jövök ki, miután beszélek, hogy hazudok. Ez nevetséges. F-k [USADA]. A kukában vagytok."

Borítókép: Getty Images