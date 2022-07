Az uncia.info írását változtatás nélkül közöljük.

Alex Pereira hamarosan olyan helyzetbe kerülhet, hogy bajnoki címmérkőzést kapjon a bajnok, Israel Adesanya ellen.

A UFC elnöke, Dana White Pereira közelgő csatájáról beszélt Sean Stricklanddal, és úgy gondolja, ha Pereira győz, akkor igenis sok értelme van az Adesanya elleni csatának.

„Ez egy jó meccs lehet, úgy értem, ez a két srác a Glory Kickboxingból jött. Pereira egy korábbi kettős bajnok ott. Két győzelmet aratott Israel Adesanya ellen, és most a UFC-ben is nyereget. Szóval kemény, strapabíró harcos, ami egy baromi jó küzdelmet hozhat Adesanya ellen. Ha most nyerni fog, akkor nagyon is sok értelme van ennek a párosításnak” – mondta Dana a Yahoo Sportsnak.

Pereira két különböző alkalommal találkozott Adesanyával a Glory kickbox promócióban. Először 2016 áprilisában Pereira egyhangú pontozással nyert, majdnem egy évvel később pedig a visszavágón kiütötte Adesanyát.

A mai napig Alex Pereira az egyetlen ember, aki kiütötte Adesanyát minden sorozatot figyelembe véve. Azonban a UFC 276-on mindkettőjüknek előbb nyernie kell. Alex Pereira Sean Stricklanddal találkozik, az est főmérkőzésén pedig Adesanya megvédheti címét a kötelező kihívó Jared Cannonier ellen.

Borítókép és fotók: Carmen Mandato/Getty Images