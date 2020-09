Az UFC sztárja, Conor McGregor komoly tárgyalásokon vesz részt hogy összejöjjön az ökölvívó legenda, Manny Pacquiao elleni mérkőzés. Az összecsapás ugyan még nem hivatalos, de a tárgyalásokat már megerősítette az ír ketrecharcos menedzsere, Audie Attar.

McGregor pénteken a Twitteren közölte, hogy "Manny Pacquiao ellen fog bokszolni a Közel-Keleten hamarosan."

Anyway all water under the bridge who gives a fook. I’m boxing Manny Pacquiao next in the Middle East.

A McGregor-Pacquiao bokszmérkőzésre december végén vagy január elején kerül sor - mondta Attar, aki mindkét harcost képviseli. A Közel-Kelet azon kevés helyszínek egyike, ahol megrendezhetik a mérkőzést. Attar nemrégiben azt mondta az ESPN-nek, hogy McGregor jövőjéről tárgyalt az UFC-vel. 2017-ben a UFC-vel közösen összehozták a Conor McGregor Floyd Mayweather Jr. elleni bokszmérkőzést, ami végül minden idők egyik legjobban érdekelt harca volt.

Dana White said the UFC are working on “some fun stuff” for Conor McGregor. It looks like McGregor is returning to the boxing ring in the near future... pic.twitter.com/T8iQ3fRIEf