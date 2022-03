Conor McGregor leült a TheMacLife Oscar Willis-szel egy 30 perces interjúra és rengeteg részletet elárult a következő mérkőzése terveivel kapcsolatban.

McGregor vágya, hogy legyőzze Kamaru Usmant és elvegye tőle a világbajnoki övet.

„Élvezem ezt a súlycsoportot, a nyolcszögben nyújtott legjobb teljesítményeimet ebben a súlyban sikerült elérnem. Biztosnak érzem magam Usman ellen. Nem látok benne nagy veszélyt. Földön és állóharcban sem olyan erős, plusz idősebb is nálam.”

