Conor McGregor megfogadta, hogy „megöli” Dustin Poirier- t az UFC 264-en, majd jóslatokba is bocsátkozott, miszerint hordágyon fogják elvinni ellenfelét.

McGregor a hétvégén hatalmas trilógiai viadalon ketrecbe lép Poirier ellen, és az ír ketrecharcos visszatért a rossz fiú szerephez. Az UFC korábbi bajnoka szerint Dustin egy halott ember, akit hordágyon fognak elvinni előle a ketrecből. McGregor januárban vereséget szenvedett Poirier ellen, és most bosszút szeretne állni.

A mérkőzés győztese címmérkőzést fog kapni, ezt maga Dana White is megerősítette. McGregor bombaformában érzi magát, és mészárlást szeretne rendezni a ketrecben.

