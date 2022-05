Michael Chandler bevallotta, hogy a korábbi ideiglenes UFC könnyűsúlyú bajnokkal, Dustin Poirier-vel való esetleges jövőbeni harc számára teljesen érdektelen – azt állítja, hogy a lousianai születésű harcos figyelmen kívül hagyta őt, amikor bekerült a promócióba.

Chandler, akinek sikerült megszereznie második UFC-győzelmét a UFC 274-en, egy látványos második menetes kiütéssel állította meg a korábbi ideiglenes könnyűsúlyú bajnokot, Tony Fergusont. A Sanford MMA sztárja tavaly májusban kiütéses vereséget szenvedett Charles Oliveirától.

@TheRock was all of us watching @MikeChandlerMMA's incredible KO of Tony Ferguson at #UFC274. pic.twitter.com/XY0n1Z0AQD