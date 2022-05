A profi boksz jelenlegi legjobbjának tartott Saúl Canelo Álvarez legyőzésével megvédte címét Dmitrij Bivol, a WBA (Boksz Világszövetség) félnehézsúlyú világbajnoka.

A 12 menetes csatában aratott sikerével veretlenségét megőrző orosz ökölvívó Las Vegasban nyert mexikói ellenfelével szemben, akinél pontozással bizonyult jobbnak a magyar idő szerint vasárnap hajnali összecsapáson. Mindhárom pontozó 115-113 arányban adta a meccset Bivolnak, aki a WBA döntése alapján, Oroszország ukrajnai háborúja miatt az orosz zászló és nemzeti szimbólumok nélkül lépett ringbe, s az ország himnusza sem hangozhatott fel.

A 31 éves Álvarez, aki négy különböző súlycsoportban volt eddig világbajnok, először maradt alul a szorítóban 2013 óta, összmérlegét jelenleg 57 (közte 39 kiütéses) győzelem, és két döntetlen mellett két vereség alkotja. A szintén 31 esztendős Bivol, aki mind a húsz eddigi profi fellépésén diadalmaskodott (11-et KO-val nyert meg), kilencedszer védte meg WBA-címét, amelyet 2017 óta birtokol.

Canelo a meccs után rögtön elismerően beszélt Bivolról, majd a sajtótájékoztatóra már változott a mérkőzéssel kapcsolatos álláspontja. A CompuBox nem hivatalos statisztikái szerint a Bivol 68-cal több ütést vitt be, mint Canelo.

„Személy szerint jól éreztem magam. Nem keresek kifogásokat. Úgy érzem, hogy megnyertem a küzdelmet. Lehet, hogy négy-öt menetet veszítettem, de a küzdelmet biztosan nem. Azt hiszem, egy kicsit elfáradtam az utolsó menetekre. Szóval, meglátjuk, mi lesz ezután. Mint mondtam, nem érzem hogy veszítettem volna, maximum néhány menetet. Talán, tudod, a súly volt egy kis probléma. Emiatt nem éreztem százszázalékosnak magam a meccs során. Mindig keresem a kihíváskat. Feljebb léptem, és megküzdöttem, de ilyen a boksz” – mondta Canelo.

Forrás: MTI és boxingscene.com

Borítókép és fotók: DAZN Boxing / Twitter