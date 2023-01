A félnehézsúlyú kihívó Callum Smith érdeklődve figyelte a múlt szombati Artur Beterbiev - Anthony Yarde mérkőzést. Beterbiev a nyolcadik menetben TKO-val nyert Yarde ellen, és megőrizte a WBC, IBF, WBO világbajnoki címét. A győzelemmel Beterbiev veretlen rekordja 19-0-ra nőtt. Yarde volt a WBO kötelező kihívója.

Smith, aki biztosította a WBC kötelező kihívó pozícióját, a következő a sorban. Egyes megfigyelők úgy érezték, hogy a 38 éves Beterbiev a hétvégi, Yarde elleni győzelmén látszott egy kicsit a kora.

„Én megtettem a magamét. Kötelező kihívó vagyok, jogosan várhatom el, hogy esélyt kapjak az övek megszerzésére. Egy tiszteletreméltó ellenfelet szeretnék tavasszal, olyan kell, aki miatt ott akarok lenni az edzőtáborban, aki miatt keményen akarok edzeni, még akkor is, ha ez egy olyan meccs lesz, amit Smith nem engedheti meg magának, hogy elveszítsen. De ha elég jó vagyok ahhoz, hogy legyőzzem Beterbievet, amiben hiszek, akkor elég jónak kell lennem ahhoz, hogy bárki mást is legyőzzek addig, amíg koncentrált és motivált maradok. Hiszem, hogy bárkit meg tudok verni a világon és megfogom szerezni a címeket. Sérült már meg, egyáltalán nem legyőzhetetlen. Most vagyok a legjobb éveimben, és most van itt az ideje, hogy legyőzzem őt" - mondta Smith a Sky Sportsnak.

Borítókép: Getty Images