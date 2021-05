Az amerikai Brandon Figueroa a Boksz Világszövetség (WBA) kispehelysúlyú világbajnoki öve mellé megszerezte a Boksz Világtanács (WBC) vb-címét is, miután szombat éjszaka címegyesítő mérkőzésen kiütéssel legyőzte a mexikói Luis Neryt.

A carsoni összecsapáson Figueroa a hetedik menetben 42 másodperc után egy balhoroggal küldte padlóra eddig veretlen riválisát, ezzel begyűjtve újabb világbajnoki címét.

Brandon Figueroa def. Luis Nery by KO in round 7, becoming the new WBC Super Bantamweight champion!

