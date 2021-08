Borics Ádám magabiztosan várja a Jay-Jay Wilson elleni, augusztus 20-i harcát. Nem szeretne előre szaladni, de tudja, ha ezt a mérkőzést behúzza, akkor a Bellator pehelysúlyú bajnoki címért fog legközelebb megküzdeni.

- Először is hogy érzed magad? Nem sokat voltál legutóbb itthon.

- Igen, elég gyorsa sikeredett most ez a visszajövetel. Nem így terveztük, körülbelül két hónapot szerettem volna otthon lenni, de sajnos másképp alakultak a dolgok. A koronavírus miatt most zárva van a nagykövetség, ezért vissza kellett érnem, mielőtt lejár a vízumom. Alapvetően már rendeződött minden, és fejben nagyon összeszedtem magam.

- Hivatalossá vált, hogy augusztus 20-án összecsapsz Jay-Jay Wilsonnal. Milyen formában érzed magad?

- Nagyon jó formában vagyok! Igazából annyi, hogy nemrégiben volt egy arcüreggyulladásom, amiből elég nehezen lábaltam ki, emellett volt egy pár dolog, ami megnehezítette az életem. Ezek magánéletbeli problémák, ezt így a nyilvánossággal nem is akartam megosztani. Nem is fogom. Mindenkinek vannak nehéz periódusai az életben.

- Peszlen Ferenc ismét ott lesz melletted a ketrecben?

- Igen, a mérkőzésig hat hetet fogunk együtt edzeni, plusz a Fight Week, tehát hét hetet tölt most itt velem. Örülök, hogy megint ki tudott jönni, bízom benne, hogy ott folytatjuk, ahol abbahagytuk.

- Augusztus 20. A dátumot te választottad, vagy ez egy szerencsés egybeesés?

- Ez tényleg egy szerencsés egybeesés, jobb dátumot nem is választhattam volna. Egyet ígérhetek, igazi tűzijáték lesz a ketrecben is, nemcsak Magyarországon.

- Milyen ellenfélnek tartod Jay-Jay Wilsont? Mit láthatunk majd tőled?

- Egy feltörekvő, fiatal, veretlen srác, akinek egy nagyon jó brazil ji-tsu alapja van. Még csak 23 éves, és úgy gondolom, hogy fizikálisan nincs azon az erőszinten, amin én vagyok. Sokkal több a tapasztalatom, hiszen kétszer annyi mérkőzésem volt már. Biztos, hogy nagyon magabiztos lesz, hiszen még veretlen, de még nem volt olyan kaliberű ellenfele, mint én. Az utolsó ellenfelem, Jeremy Kennedy sokkal magasabban rangsorolt harcos, aki megjárta a UFC-t is. Szakmailag tehát Jeremy-t éreztem nagyobb kihívásnak, de Jay-Jay-nek elég vad a stílusa és így kiszámíthatatlanabb kicsit. Leginkább a földharcára kell figyelnem, hogy a back-back pozíciót ne adjam fel, mert ott a legveszélyesebb.

- Egy nagyban téged is érintő mérkőzés most zajlott. AJ McKee és Patricio Freire (Pitbull) között, ahol elég sima győzelmet láthattunk AJ-től. Vélemény?

- AJ egy nagyon robbanékony srác, az első pár percben rendkívül veszélyes, benne volt ebben a mérkőzésben, hogy ez lesz, hiszen sokkal nagyobb darab Pitbullhoz képest. Annyira nem lepett meg igazán, de az kicsit rossz érzés volt, hogy én is lehettem volna ott, de hibáztam egyet 2020. januárjában, de ebből nagyon sokat tanultam.

- Kicsit előre szaladva, egy győzelem esetén címmérkőzést vívhatsz. AJ McKee viszont úgy fogalmazott, hogy a legközelebb egy Champ-Champ mecset akar, vagyis súlycsoportot vált. Ez téged hogy érint? Mit gondolsz róla?

- Nem nagyon akarok előre szaladni, a fejemben most csak egyetlen mérkőzés létezik. A Jay-Jay Wilson elleni mérkőzésre kell teljesen fókuszálnom, de nyilván, még van 3 hét a mérkőzésig, tudok erről beszélni. Nem akarok törődni a jövővel, azt tudom, ha megnyerem a mérkőzésem, akkor címmérkőzést kapok. Nagyon örülnék, ha AJ McKee ellen harcolnék, tudom, hogy egyedül most csak én lennék képes megverni őt a Bellatorban! Nem gondolom azt, hogy annyira érinthetetlen, meglenne ellene a taktikám, de most csak a következő mérkőzésre koncentrálok. Ahhoz, hogy champ-champ harcot vívjon, még egyszer meg kellene védenie a címét. A mérkőzés után a kommentátorok engem említettek, hogy velem szeretnék megnézni, mert a fizikai paramétereim hasonlóak hozzá, a többiek azért jóval kisebbek ebben a súlycsoportban.

- A meccsed után irány haza! Ahogy írtad a közösségi oldaladon, szeretnél belevágni egy országos Szeminárium Roadshow-ba. Röviden mesélsz arról, hogy miként jött ez azötlet?

- Ezt már nagyon régóta szerettem volna megcsinálni, remélem, most végre összejön. Nagyon sok felkérést kaptam, amikor kiírtam a Facebookomra, hogy ilyen szeniárumokat tartanék. Annyi megkeresés volt, hogy egyszerűen nem tudtak belogisztikázni, ezért is akarok most így előre készülni. Akárhányszor van ilyen, mindig nagyon jól érzem magam, és felemlő érzés átadni a srácoknak a tapasztalataimat, látni azt, hogy mennyire örülnek neki. A végén mindig szokott lenni beszélgetés is, amik tök jó hangulatúak.

- Szoktál olvasni kommenteket, amik veled kapcsolatosak? Mennyire érintenek meg téged esetleg a kritikák, illetve a rajongások?

- Szoktam olvasni néha-néha, de nem igazán foglalkozom vele. Az összeset úgy se tudnám elolvasni, meg nem is akarom. Főleg, amikor közeledik egy mérkőzés, akkor már egyáltalán nem fókuszálok erre. Sok olyat olvasok, akik úgy üzengetnek, hogy igazából ők maguk be se mernének menni a ketrecbe. Az életben megtanultam, hogy nem kell, és nem is tudsz mindenkinek megfelelni, szerencsére leperegnek rólam ezek a dolgok. Szerencsére a kommentek és az emberek 90 %-a szeret és támogat, de tudjuk, hogy milyen a kis országunkban. Ne felejtsük el, amikor Kokó kikapott, akkor mindenki őt szidta, vagy éppen, ami most történik Hosszú Katinkával az felháborító. Az emberek túl gyorsan felejtenek, amikor megy a szekér akkor mindenki melletted áll, amikor nem, akkor derül ki, hogy ki az, aki igazán melletted áll.



- Végezetül, mit üzennél a rajongóknak, hiszen rengetegen szurkolnak neked. Sokaknak te már most bajnok vagy!



