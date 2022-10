A pehelysúlyú bajnok szombaton sikeresen megvédte övét a Bellator 286 főmérkőzésén. Freire egyhangú pontozással győzte le Borics Ádámot.

A mérkőzés után Ádám a Balázsék című rádióműsorban beszélt a történtekről.

„Megvagyok, voltam már jobban is, de jól viselem azért. Ez egy hosszabb folyamat. A nyilvánosság ezt nem tudhatta eddig, de nem voltam szászszázalékos. Ez volt életem legrosszabb edzőtábora. Minden lehető rossz összejött és a mérkőzés elején rá is sérültem. Aki ismer, tudja, hogy nagy combrúgás vagyok, de most nem is tudtam annyit rúgni, amennyit szerettem volna. Egyszerűen nem engedte az agyam, de ez most így alakult. Ilyen ez a bunyós szakma, menni kell tovább előre.”

Sikerült helytállni

„Igen, ezért nem vagyok elkenődve annyira. Tudom, ha százszázalékos vagyok, akkor megvan ez a mérkőzés. Követtem el hibákat, amiből tanulnom kell, de még mindig csak 29 éves vagyok. Ez az egész csak erősebbé tesz, hogy elérjem a célomat.”

„Nagyon szerettem volna mindenkit boldoggá tenni, hiszen az elmúlt pár évben elég rossz időszakot élünk meg. Szerettem volna mosolyt csalni az emberek arcára, de ez most így sikerült. Leszek én még világbajnok.”

