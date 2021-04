Borics Ádám a Bellator 256 gála harmadik mérkőzésén mérte össze az erejét Jeremy Kennedy ellen. A találkozó előtt a Sport365 stábjának úgy fogalmazott Ádám, hogy bombaformában van, nos, nem hazudott.

Ádám nagyon jól kezdte a mérkőzést, egyértelműen diktálni akarta az iramot. Mondhatni kirobbant a sarokból.

Kennedy próbálta volna földre vinni a magyar ketrecharcost, de Ádám nem hagyta magát. Ezt követően jöttek a térdesek mindkét oldalról, ám Kennedy mélyen talált be, de Borics tudta folytatni a harcot. A vége előtt Kennedy levitte Ádámot a földre és bemért egy ütést, de ebből is ki tudott lábalni szerencsére. John McCarthy az első menetet Ádámnak ítélte, mivel aktívabb volt, és az is maradt. Jeremy feje kezdett vörösödni, és úgy festett, hogy kicsi baj van nála, annak ellenére, hogy ő próbálta azt mutatni, hogy minden rendben. A harmadik menetben is izgalmas harcot láthattunk. Ádám lerúgta Kennedy-t, majd követte őt a földre, a kanadai azonban képes volt ekkor megfordítani a pozíciót. Jeremy a ketrec szélének szorította Boricsot, de nem lett belőle baj. A végén Ádám egy térdrúgással próbálta volna meg befejezni a mérkőzést, de ez nem jött össze. Mindennek ellenére sima gyzelmet aratott.

A győztes tehát nem lehetett más, mint Borics Ádám egyhangú pontozással! Ádám zsinórban harmadik győzelmét aratta, és mivel előkelő helyen szerepel a ranglistán a pehelysúlyban, mondta is a meccs után, hogy szeretne egy címmérkőzést az A.J. McKee vs Patricio Pitbull győztese ellen.

Ha emlékeztek még, Ádám mielőtt visszaindult Amerikába találkoztunk vele a repülőtéren, ahol kapott a Sport365 stábjától egy kis ajándékot, amin az szerepelt: "Irány Amerika! Irány a bajnoki cím felé!" Nos, a magyar ketrecharcossal ez az üzenet mindig ott van az edzőtáskájában, minden nap látja és most is ott volt vele a győzelmekor! Reméljük szerencsét hoz neki a továbbiakban is!

Borítókép: BellatorMMA/Twitter