A Bellator pehelysúlyú bajnoka, Paticio „Pitbull” Freire Borics Ádám ellen fog harcolni a Bellator 286 főmérkőzésén október 1-jén a Long Beach Arénában. Freire, aki elveszítette pehelysúlyú bajnoki címét McKee ellen a Bellator 263-on, visszaszerezte az övet a Bellator 277-en áprilisban, a visszavágón. Az ellenfele tehát Borics lesz, aki jelenleg négy meccses győzelmi sorozatban van, és legutóbb egyhangú pontozással nyert Mads Burnell ellen a Bellator 276-on.

Jöjjön tehát egy exkluzív interjú a reméljük leendő bajnok, Borics Ádámmal.

- Nem volt egyszerű a legutóbbi mérkőzésed és a címmérkőzésig vezető utad. Rengeteg tárgyalás, stressz, bizonytalanság. Hogyan éltétek meg ezt az időszakot a csapatoddal?

„Igazából ezt én és Zsófi (Ádám felesége) éltük meg nehezen, nagyon stresszes, hogy öt éve állandó bizonytalanságban élünk. Nehéz, de remélem, hogy miután megnyertem a bajnoki övet, majd jobban tudok tervezni. Fontosak a tervek, hogy kiegyensúlyozott életet tudjunk élni, hiszen az elmúlt öt évben elég bonyolult volt minden.”

- Mi visz előre olyankor, amikor gyakorlatilag napról napra változik a helyzet? Hogyan tudsz „tényleges cél” nélkül összpontosított maradni?

„Nagyon nehéz, de kitűztem azt a célt, hogy minden nap jobb harcossá válljak és ezen dolgozok minden egyes edzésen.”

- Mennyire volt nehéz lefixálni ezt a mérkőzést a Bellatorral? Mi okozta a legnagyobb gondot?

„Nagyon sok tárgyalás volt, sok idegeskedés. Nagyon-nagyon kemény ez a biznisz, sokkal nehezebb, mint azt gondoltam volna korábban. Főleg, így a tárgyalások szempontjából. A legnagyobb nehézség igazából a bizonytalanság volt megint, hogy készüljek, ne készüljek, mennyire eddzek keményen. Nehéz ezt az egészet összehozni.”

- Jól tudjuk, hogy egy pluszmenedzsert is bevontatok a siker érdekében? Neki milyen szerepe volt?

„Igen, egy pluszmenedzsert is bevontunk, hogy létrehozzuk ezt a mérkőzést. Neki komolyabb kontaktja van a Bellatorral, korábban matchmaker volt náluk. Igazából ez azt jelenti, hogy az ő munkájáért is százalékot kell adnom.”

- A YouTube-csatornádon sok exkluzív anyagot találni, de pár mondatban összefoglalva, mit adott neked a Svédországban töltött edzőtáborozás? A videóban olyan nevek láthatóak, mint Khamzat Chimaev, Alexander Gustaffson, Volkan Oedzemier, Guram Kutateladze…

„Svédország egy nagyon jó edzőtábort biztosított számomra, az otthon töltött időszakom alatt. Belekerültem egy kemény edzésmunkába, ezáltal gyorsan felvettem a ritmust. Igaz, elég furcsán edzenek, hiszen a túledzés fogalmát nem ismerik. Nagyon sokszor tele vannak sérüléssel. Már akkor láttam, hogy Chimaev nem fogja tudni hozni a súlyát a Diaz elleni mérkőzésre, ezt a YouTube videómban is említettem. Nagydarab volt, amikor ott voltam. Az ott töltött időszak, csak megerősített abban, hogy én vagyok a világ egyik legjobb bunyósa, hiszen nagyon jól teljesítettem a sparringon az ellenfeleimmel szemben.”

- Rég nem töltöttél ennyi időt itthon, mint legutóbb. Feltöltődött az a bizonyos akkumulátor energiával és szeretettel?

„Nagyon jó érzés volt ennyi időt otthon tölteni. Viszont nem sikerült annyi mindent elintéznem, mint amennyit szerettem volna. Az otthonunkat még nem sikerült olyan állapotba hoznunk, amilyenbe szerettük volna. De egyértelműen nagyon sok energiát adott az otthonlét.”



- Kik azok, akikkel csak itthon tudsz találkozni, mégis fontos szerepet játszanak az életedben, vagy a felkészülésedben? Mi az, amit sosem hagysz ki, ha itthon jársz?

„Család és barátok töltik ki a legtöbb időt, amikor otthon vagyunk. Nagyon szeretek Zsófi és a saját szüleimnél lenni. A barátaimmal is szeretnék mindig még több időt tölteni, de feszített volt a tempó, mert az otthonlétem alatt is rengeteget kellett edzenem. Edzőtáborban voltam, sok médiamegjelenésem volt, támogatókkal találkoztam. Mindig pörgősnek élem meg az otthoni létemet. Mindenképpen elmegyek cross motorozni és a szüleimmel és a barátaimmal megpróbálok a lehető legtöbb időt tölteni.”

- A küzdősport rajongóknak van egy kialakult véleménye a következő ellenfeledről, Patricio Freire-ről. A te szemedben ő milyen harcos? Volt már esetleg szó vagy üzenetváltásotok?

„Patricio Freire egy nagy harcos, jelenleg a 15-ik legjobb a világon súlycsoportoktól függetlenül. Ő az egyetlen olyan bunyós, aki nem UFC-s, mégis benne van ebben a listában. Dupla bajnokként a Bellatorban az egyik legnagyobb névnek számít. Szerintem ennél nagyobb dolgot nem lehet elérni a Bellatorban, mint őt megverni. Igazából nem sokat beszél angolul, de tisztelettudóan kommunikált velem, így én is vele. Nagyon örülök, hogy ellene mehetek ketrecbe és vehetem el tőle a világbajnoki övet.”

- Hogyan tudod kezelni az azzal járó nyomást, hogy őt sokan esélyesebbnek tartják?

„Egész életemben esélytelenebb voltam. De nem gondolom, hogy sokkal esélyesebbnek tartják nálam. Az teljesen normális, hogy a bajnokot gondolják a favoritnak, de ez hülyén is nézne ki, ha nem így lenne.”

- Miben vagy jobb szerinted Pitbullnál? Mi miatt fogsz te nyerni?!

„Mindenben jobbnak érzem magam Pitbullnál, jobb az állóharcom, a birkózásom, erősebb és gyorsabb vagyok fizikálisan és fiatalabb. Egyszerűen jobban akarom ezt az egészet, mint ő.”



- Technika, rutin, pszichés hadviselés. Ha ezek szerepét vesszük a következő mérkőzéseden, körülbelül melyik milyen arányban fog számítani?

„Nagyon erősnek érzem magam mentálisan, a technikám pedig a helyén van. A pszichés hadviselés sose vált be ellenem. Szerintem a mentális felkészülés az egyik legfontosabb.”

- Egy ilyen kiélezett helyzetben minden apró dolog számít. Mik azok a dolgok, amiken még ilyenkor is lehet csiszolni és bizony akár sorsdöntők is lehetnek?

„Mindenen csiszolni kell, de a legfontosabb, hogy ki tudjam hozni magamból a legjobbat. Jól sikerüljön a visszatöltés, előtte persze meglegyen a súlyom. Ezt követően pedig higgadtan tudjak menni a ketrecbe.”

- Lehet tudnunk, hogy áll a jelenlegi szerződésed? Reméljük győzni, fogsz, és abban az esetben muszáj lesz megvédened a címed. Tehát, akik a UFC-be várnak téged, még legyenek türelemmel?

„A jelenlegi szerződésem úgy áll, hogy most írtam alá a Bellatorral egy újabb, öt mérkőzésre szóló kontraktust. Tehát ezután még valószínűleg négy mérkőzést fogok küzdeni a Bellatorban. Sok tényezőt figyelembe kell venni, de még kicsit várnia kell azoknak, akik a UFC-be várnak engem. Meglátjuk, mit hoz a jövő. Jelenleg csak Patricio Freire-ra fókuszálok.”

- Vannak napok, amikor gonosz árnyként beúszik eléd, hogy nem a te győzelmed az egyetlen variáció? Mit lehet ilyenkor tenni?

„Ilyen opció meg sem fordulhat a fejemben, ha ilyen gondolataim támadnak, azokat rögtön el kell kergetni.”

- A szurkolók már szervezgetik az utat, hogy élőben szoríthassanak neked. Szavakba lehet azt foglalni, milyen érzés ez számodra?

„Nem tudom szavakba foglalni azt, hogy Magyarországról is jönnek szurkolók, nagyon hálás vagyok mindenkinek. Remélem, hogy büszkék lesznek rám.”

Borítókép és fotók: Borics Ádám/Facebook