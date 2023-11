Az RFA sajtótájékoztatóján megjelent Boráros Gábor beszélt az edzésről, közelgő bejelentésekről, és a rajongók izgatott várakozásáról. A Nyerő Páros és a Sztárbox után népszerűsége tovább nőtt, és a sportoló a jövőben több szerepkörben is tervezi tevékenykedését. Vajon milyen újdonságokra számíthatunk tőle a közeljövőben?

Boráros Gábor is ott volt az RFA sajtótájékoztatóján

„Az edzőm és az Oktagon Fighting Club csapattársaim is itt vannak páran, velük szoktam készülni, így beszéltünk össze és találkoztunk itt. Épp a Sztárboxra tartok, nálunk is van hasonló műsor, csak nem ilyen néven. Úgy voltam vele, ha már erre járok és útba esik, akkor beköszönök. Ez az első RFA sajtótájékoztatóm. Az edzőmmel is régen találkoztam, mert a költözködés miatt nem látogattam mostanság az edzőtermét. Sok ismerőssel futottam itt össze, örülök neki, hogy ide jöttem.”

Nincs idő a pihenésre, a közeljövőben nagy bejelentések jönnek.

„Ahogy eddig is, minden évben edzésben vagyok. Nem mondanám, hogy van szünet, esetleg néhány napos vagy maximum egy hét. Mindig edzek, mindig formában vagyok, persze ez nem azt jelenti, ha jövőhéten azt mondanák, hogy harcoljak, akkor készen állnék. Jól érzem magam, tele vagyok energiával, erővel, motivációval és rengeteg tervvel. Nagyon pozitívan nézek a jövőbe, óriási dolgok jönnek hamarosan.”

A rajongók alig várják, hogy ismét ketrecben lássák Gábort.

„Megnőtt a rajongótáborom Magyarországon, miután szerepeltem a párommal a Nyerő Párosban. Emellett a Sztárboxon is sok ismerős bunyózik, ott is sok ismerős arccal találkozok. A követőtáboromnak azt üzenem, hogy jobb, ha követik az oldalamat, mert rengeteg üzenetet kaptam, hogy mikor, hol fogok bunyózni. Minél hamarabb látni akarnak ismét küzdeni, mindegy hol, bárhova eljönnek megnézni. Hamarosan pontos dátummal és helyszínnel is tudok remélhetőleg szolgálni. Akik a sportolói oldalamra kíváncsiak, azoknak hamarosan jó hírekkel tudok szolgálni.”

A jövőben több szerepkörben is láthatjuk majd Gábort.

„A sportolói oldalát tekintve, minél több mérkőzést szeretnék vívni, amiből győztesen kerülök ki. Ha ez azzal jár, hogy esélyem nyílik egy bajnoki övre, állok elébe. A jövőben azonban nem csak sportolóként szeretnék tevékenykedni, úgy érzem, hogy sokkal több van ennél bennem. Ezen a téren is sikerült már elindulnunk a jó úton, de nem akarom még lelőni a poént, szeretném meglepni az embereket vele.”

