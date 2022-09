Muszukajev Iszmail bronzérmet nyert vasárnap a belgrádi birkózó-világbajnokságon a szabadfogásúak 65 kilogrammos kategóriájában.

Az FTC kabard származású sportolója vereséggel zárult szombati nyolcaddöntőjét követően vasárnap a vigaszágon előbb dél-koreai ellenfelét nehezen, az utolsó másodpercekben elért akcióval, majd kazah riválisát rendkívül könnyedén győzte le. Második meccse után alig több mint egy órája maradt, hogy felkészüljön a helyosztóra, melyen az olimpiai ezüst- és bronzérmes, háromszoros vb-győztes azeri Haji Aliyevvel találkozott, aki veretes eredménysora ellenére rossz emlékekkel mehetett fel Muszukajev ellen a szőnyegre, mivel a tavaszi budapesti Európa-bajnokság fináléjában technikai tussal kapott ki tőle.



A 29 éves Muszukajev Belgrádban hullámzóan birkózott, a bronzmeccsen viszont nagyon koncentrált és éles volt. Annak ellenére, hogy a találkozó rendkívül töredezett volt, előbb Muszukajev kapott egy rúgást az arcára, majd a második perc elején Aliyev arcán szakadt fel a bőr, amit többször ápolni kellett.



A sok megszakítás azonban nem zökkentette ki Muszukajevet, aki az első menet közepén szép levitellel került 2-0-s előnybe, majd a második elején szintén nagyszerűen került riválisa mögé (4-0). A négypontos előny birtokában Muszukajev már csak a védekezésre koncentrált, amit rendkívül jól csinált. Aliyev mindent megtett, kapaszkodásból többször is indítani próbált, de nem tudta megingatni riválisát, akit az utolsó másodpercekben ugyan negatív birkózásért intettek (4-1), majd szinte a zárósípszó felhangzásának pillanatában Aliyev ki is léptetett (4-2), ám Muszukajev sikerét ez nem veszélyeztette.



"Őszintén szólva nem vagyok teljesen elégedett, mert aranyéremért jöttem. Sajnos az iráni elleni mérkőzésen nem tudtam kiadni magamból mindent, s úgy összességében is csak 30 százalékot tudtam kibirkózni magamból, az éremnek persze örülök" - nyilatkozta a mérkőzést követően az immár kétszeres világbajnoki bronzérmes szabadfogású, aki 2019 után állhat ismét vb-dobogóra.

Bajcajev Vlagyiszlav az ötödik helyen végzett a szabadfogásúak 97 kilogrammos kategóriájában, így a magyar csapat négy éremmel zárta a világbajnokságot.

