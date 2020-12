Andrew Wadsworth, az egykori MMA-harcos bevallotta, hogy megölte volt barátnőjét, miután megtudta, hogy a családja több tagjával is lefeküdt a prostituáltként dolgozó nő.

A 37 éves angol sportoló, aki 2-2-0-ás mérleggel zárta profi pályafutását, elismerte, hogy tavaly májusban halálra szúrta korábbi barátnőjét, Melissa Belshaw-t a wigani otthonában.

A former professional cage fighter has been found guilty of murdering of his ex-girlfriend. Andrew Wadsworth stabbed to death beautician Melissa Belshaw at her home in Billinge in Wigan. A passerby who rescued Ms Belshaw's daugher, was also stabbed. He'll be sentenced on Thursday pic.twitter.com/lnGpLv60g3



Wadsworth a bíróságnak tett vallómásában azt mondta, hogy „elvesztette a fejét”, miután megtudta, hogy Belshaw escortlányként dolgozott. A volt ketrecharcos kokain hatása alatt állt. Elmondása szerint "megalázva és elárulva" érezte magát, főleg miután a 32 éves nő elárulta neki, hogy családja két tagjával is lefeküdt korábban. A veszekedés során állítólag azt is elmondta a nő, hogy korábban megszervezett egy Wadsworth elleni támadást.

