A koronavírus-járvány közepette idén még két nemzetközi versennyel számol Nagy András, a Magyar Cselgáncs Szövetség (MJSZ) sportigazgatója.

"A jelenleg zajló budapesti Grand Slamről csak pozitív visszajelzéseket kaptunk a vendégül látott válogatottaktól" - mondta vasárnap az MTI-nek a Papp László Sportaréna bemelegítőtermében.



"Mindenhonnan azt hallani, hogy nőnek az esetszámok, de ha ez a buborék-rendszer így tud működni, akkor ennek akár lehet is folytatása. November elején így rendezik meg Porecben a junior és az U23-as Európa-bajnokságot, majd Prágában felnőtt Eb következik, decemberben, a törölt tokiói Grand Slam időpontjában Zágrábban jöhet egy Grand Slam, majd januárban a dohai Mesterek Kupája" - sorolta.



Nagy András kifejtette, jelen helyzetben egyetlen eseményt sem lehet százszázalékosra venni, és a magyarországi GS előtt is sokan kételkedtek a rendezésben.



"Bármikor lehet verseny, és bármikor lemondhatják. Márciusban a marokkói és az oroszországi viadalt is két nappal a kezdés előtt törölték. Mi úgy készülünk, hogy lesz Eb, és majd meglátjuk, hogy hol" - jelentette ki.



A közelebbi tervekről szólva az MJSZ sportigazgatója kijelentette, a budapesti Grand Slam után öt ország részvételével edzőtáborra kerül sor csütörtökig Tatán a buborék megtartásával és további tesztekkel. Ezt követően annyi bizonyos, hogy az Eb-felkészülés a férfiak számára Ausztriában folytatódik.

Borítókép: Facebook.com/MagyarJudoSzövetség