Serafim Todorov az utolsó ember, aki legyőzte Floyd Mayweathert, de ki lehet jelenteni, hogy a karrierje egyáltalán nem alakult olyan jól, mint az egykori világbajnoké.

Mayweather, mint tudjuk, jeles profi karrierje során 50–0-ra áll, és 16 világbajnokot vert meg. De vitatott körülmények között megkóstolta a vereséget még az 1996-os olimpián, Atlantában (Georgia). A 19 éves Mayweather 10–9-re kikapott a nyolc évvel idősebb bolgár Todorovtól pontozással. A játékvezető azonban tévesen felemelte Mayweather kezét, miközben Todorovot hirdették meg az elődöntő verseny győztesének. Todorov, a világ- és Európa-bajnokság háromszoros aranyérmese az ezüstérmet szerezte meg, miután a döntőben a thaiföldi Somluck Kamsingtől kikapott.

Bulgarian Serafim Todorov was the last man to beat Floyd Mayweather in the SF bout at the Atlanta Olympic Games 1996 pic.twitter.com/TzKZkLSrV1