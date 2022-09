Conor McGregor továbbra is a ketrec széléről figyeli az eseményeket. Mióta eltörte a lábát a Dustin Poirier trilógia mérkőzésen, McGregor a visszatérésén dolgozik, de egy ilyen súlyos sérülésből való felépüléshez idő kell. Ennek ellenére McGregor jelenleg a 11. helyen áll a UFC könnyűsúlyú divíziójában, és valamikor 2023-ban térhet vissza.

Egyszóval a kihagyás ellenére is aktív UFC harcos, és a közeljövőben újra harcolhat. Akkor miért nem teszteli az Egyesült Államok Doppingellenes Ügynöksége (USADA) a korábbi kétszeres bajnokot?

Korábban a TSN arról számolt be, hogy Conor McGregor az egyetlen UFC harcos – az augusztus 1. után szerződtetett új tagokat leszámítva -, akit még nem vizsgált drogvizsgálaton az USADA 2022-ben. Nos, McGregor szokatlanul szétszórt életmódot folytat egy UFC-harcoshoz képest, de neki is be kell számolnia arról merre jár, mint minden más sportolónak. Különösen, hogy ilyen feltűnően megnőtt izomzattal rendelkezik jelenleg McGregor.

A TSN megkeresésére az USADA a következő választ adta, bár az ügynökség nem kívánt konkrétan McGregorral foglalkozni.

