A Nemzetközi Ökölvívó Szövetség (IBA) megtiltotta, hogy orosz bokszolók részt vegyenek a szervezet égisze alatt zajló versenyeken.

Az IBA bejelentése szerint a döntés a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) ajánlásai alapján született. A NOB hétfőn felszólította a nemzetközi sportszövetségeket, hogy Oroszország - Fehéroroszország által támogatott - ukrajnai háborúja miatt akadályozzák meg az orosz és fehérorosz sportolók nemzetközi versenyeken való szereplését.

Az IBA-eseményekre a továbbiakban nem engednek be Oroszországból érkező tisztségviselőket, beleértve a bírókat is. A nemzetközi szövetség emellett törölte a szervezet által felügyelt összes oroszországi tornát. A tiltó határozat vonatkozik a fehérorosz sportolókra és hivatalos személyekre is.

Borítókép és fotók: IBA/Twitter