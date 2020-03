Az olasz származású Rocky Marciano az egyetlen olyan nehézsúlyú világbajnok, aki veretlenül akasztotta szögre a kesztyűt.

1955-ben 33 évesen hagyott fel a profi ökölvívással. 49 mérkőzésen 43 alkalommal győzött kiütéssel, és 6 alkalommal a pontozók hozták ki győztesnek.

Összesen kétszer került padlóra a 49 összecsapás során, és a bíróknak csak 7 másodpercet sikerült rászámolni a legendás ökölvívóra.

The Very Best Of Rocky Marciano - Highlights, The Undefeated Heavy Weight Champion Of The World - 49-0 - A true Champ, Watch This Fight After Fight, Includin...