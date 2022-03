A magyarok három érmet, közte két aranyat nyertek a Plovdivban zajló U23-as birkózó Európa-bajnokság keddi napján.

A magyar szövetség tájékoztatása szerint a felnőtt vb-5., junior vb- és Eb-győztes Takács István a kötöttfogásúak 87 kilogrammos kategóriájában a hozzá hasonlóan vb-5. és junior kontinensbajnok dán Turpal Bisultanovot győzte le a döntőben. Az elején a csecsen származású rivális volt valamivel aktívabb, a félidőben 3-1-re, majd 4-1-re is vezetett. A Budapesti Honvéd birkózója azonban remek karberántásos levitellel szépített, majd látványos pörgetéssel fordított, így minimális előnyét magabiztosan őrizve 5-4-re győzött.



A 130 kilósok között döntős másik magyar, a juniorok és az U23-asok között is vb- és Eb-bronzérmes Vitek Dáriusz a szintén U23-as Eb-3. török Fatih Bozkurt ellen jó taktikát választott: a Budapesti Honvéd nehézsúlyú versenyzője a második menetet meghajtva 1-1-gyel, később szerzett ponttal nyert aranyérmet.



A 77 kilós Klányi Krisztofer a vigaszágon 4-1-re verte a bolgár Martin Dimitrovot, majd a bronzmérkőzésen vérző fejjel is ugyanilyen arányban a szerb Aleksa Ilicet, így a dorogi sportoló a dobogó harmadik fokára állhatott fel.

A kedden kezdő magyarok közül a 60 kilós Kecskeméti Krisztián szerdán a bronzmérkőzésen lesz érdekelt, a junior vb-3. Tösmagi Attila pedig a vigaszágon folytathatja szereplését a 72 kilósok között.

